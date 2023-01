Těmto znamením štěstí nepřeje. Jsou to věční smolaři, ale nemůžou za to

Smůla není úplně náhodná, protože ji v mnoha případech mohou ovlivnit hvězdy. Některá znamení zvěrokruhu mají ve skutečnosti větší smůlu než jiná, protože mají přirozeně negativní charakter a přitahují negativní situace. Která to jsou?

Astrologové říkají, že hvězdy neupřednostňují jedno znamení před druhým, ale spíš horoskop narození může ovlivnit to, jak vnímáme pozitivní nebo negativní události. Kvůli tomu pak některým znamením prostě štěstěna nepřeje. Která to jsou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny jsou někdy úplně šílení ve své touze a snaze všechno a všechny ovlivňovat a řídit. Když to není možné, jejich svět se rozpadne. Proto i nepatrná změna plánů se může ukázat jako tragédie. Pokud existuje něco, s čím se v organizaci Panny nepočítalo, může to spustit řadu nešťastných událostí.

Panny se často potýkají s nešťastnými událostmi. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Patří-li Štír mezi znamení zvěrokruhu, která přitahují smůlu, není to proto, že by mu hvězdy kladly do cesty překážky, ale spíše proto, že on sám vidí na své cestě místo větrných mlýnů obry. Výhodou narozených v tomto znamení je ale to, že jsou nesmírně náruživí, takže se dokážou zvednout a začít po každém pádu znovu od začátku.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jako zemské znamení Kozoroh nevěří ve smůlu. Když však nedostane to, co očekává, tato perspektiva se změní a je pak pro něho těžké pochopit, proč jeho úsilí nestačí k tomu, aby získal to, co chce. Někdy by stačilo, aby se tito lidé povznesli nad všemi těžkostmi svého života a štěstí jim přijde naproti.

Rozlité víno a Kozoroh? Častý úkaz. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak má jediný problém: vždy všude vidí to negativní. Příliš se trápí a žije ve stavu hluboké úzkosti. Tento pesimistický postoj ho přiměje stáhnout se do sebe, a tak si nechá uniknout důležité příležitosti, které by mu přinesly štěstí. Takhle se mu smůla lepí na paty.



