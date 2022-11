Největší smolařky podle horoskopu: Těmhle ženám nepomůže vůbec nic

Ať uděláte cokoliv, tak se vám lepí smůla na paty, a vy nevíte co s tím? Možná to není vaše chyba, ale prostě jen patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, kterým byla do vínku dána smůla.

Jsou ženy, kterým jde vše, na co jen sáhnou, pak tu máme ale i druhou skupinu, neméně početnou, které se lepí smůla na paty, ať se snaží o cokoliv. Je jasné, že je velmi náročné žít neustále ve smůle, ale věřte, že v tom nejste sami, následující znamení vám to jistě potvrdí!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců mají ze všech znamení největší smůlu v lásce. Pokaždé, když se zamilují, tak to neklapne, i když doufají, že je to konečně ten pravý a láska na celý život. Ženy v Blížencích jsou totiž velmi naivní a každý je tak využívá. Muži pak především. Naslibují jim hory doly, lásku, pochopení i peníze a pak skutek utek. Po rozchodu zůstanou ženám ve znamení Blíženců jen oči pro pláč.

Ženy v tomto znamení by se pro druhé rozdaly, ale na svou dobrotu vždy doplatí, jejich snahu a pomoc jim totiž nikdo nikdy nevrátí. Po každém rozchodu se zařeknou, že příště už to udělají jinak, ale nakonec to zase dopadne stejně. Po letech praxe zjistí, že už nemá ani cenu se snažit a možná by bylo lepší se smířit s tím, že zůstanou samy.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou paní smůly. Cokoliv zlého, nešťastného nebo tragického se stane, pak je to právě tomuto znamení. Sto lidí jde po zamrzlém chodníku a nic se jim nestane, jen Váha uklouzne a zlomí si nohu. To samé s cestováním. Nikdy s Váhou nesedejte do letadla nebo se dopředu smiřte s poruchou, čekáním a letem takovým, jako by měl být váš poslední.

Váhy nosí smůlu i jiným lidem, proto kamarádit s ní chce notnou dávku odvahy. Váhy ale jinak nejsou zlé ženy a mají srdce na správném místě, proto je k nepochopení, proč se jim neustále dějí nějaké tragédie. Vesmír s nimi ale měl jiné plány, proto ať se snaží, jak chtějí, smůla se jim lepí na paty a vždycky bude.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky nemají štěstí na přátele a dobrou práci, což je v životě velmi důležité. Vždy, když si Vodnářka myslí, že našla přátelství na celý život, dotyčný člověk ji podrazí a zničí její sebevědomí, víru v lepší zítřky a naději, že se konečně zbavila smůly. Pokud tedy chcete Vodnářku jen využít, nedělejte to, ničíte ji tím.

Další smůlu mají Vodnářky v práci, která je nenaplňuje, nebaví a nejde jim. Dělají v ní jeden přešlap za druhým. Nemusí se bát, že by to trvalo ještě dlouho, vypadá to totiž, že je po novém roce stejně vyhodí. Měly by se tedy začít rozhlížet po práci nové, což nebude vzhledem k frekvenci střídání míst v životopise nic snadného.