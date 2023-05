Největší smolařky v lásce podle horoskopu: Patříte mezi ně?

Máte-li v lásce smůlu a jste neustále samy, přestože se snažíte sebevíc, abyste nějakého muže zaujaly, pak byste si měly přečíst následující horoskop. Ten vám prozradí, v jakých znameních zvěrokruhu se rodí ty největší smolařky v milostných vztazích.

Myslíte, že už to nemůže být normální a jste určitě prokleté? Maximálně se snažíte, ale jste neustále samy a každý váš vztah skončí fiaskem? Mohou za to hvězdy! Zkontrolujte, zda nepatříte mezi následující znamení zvěrokruhu, která mají vesmírem dánu celoživotní smůlu v lásce.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou příliš naivní, proto je muži velmi často využívají. Když je vysají až do morku kostí, tak je odkopnou. Žena v tomto znamení takové chování velmi těžce nese, protože se vždy čistě, upřímně a opravdově zamiluje a věří, že právě on je ten pravý muž na celý život.

Většinou to tak ale není. Vztah ženy v Beranu vydrží obvykle několik týdnů, maximálně měsíců, než si muž uvědomí, že mu žena ve znamení Berana už nemůže nic dát, neboť ji už o všechno připravil. Pak se většinou beze slova ztratí. Naivní ženě zbydou jen oči pro pláč, dluhy či nepříjemnosti, které jí vztahy přináší.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy narozené ve Lvu bývají velké bojovnice, proto se stále snaží ze všech sil najít muže svých snů. Bohužel se jim to ale nedaří a muži, kteří by je chtěli, se Lvicím nelíbí. A ti, které Lvice chtějí, zase naopak nechtějí je. Ženy v tomto znamení tak nakonec vždy trpí a skončí odmítnuté se zlomeným srdcem.

Stokrát se už žena ve Lvu pokusila zaujmout muže svého vysněného typu, ničím si ale jejich přízeň nezískala. Zkusila bezpočet taktik, svodů a možností, jak získat jeho srdce. Marně. Tito muži je vždy berou jen jako kamarádky nebo milenky na jednu noc. To ale tato žena většinou nepochopí, myslí si, že našla lásku, takže je pak překvapená, že je pouhou holkou do postele.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy narozené ve znamení Střelce bývají strašně plaché, hodné a stydlivé, což jim v hledání lásky velmi překáží. Nejsou schopny nikoho sbalit, a když se někdo snaží okouzlit je, zaleknou se a stáhnou. Muž o ně po nějaké době naprosto ztratí zájem. Střelkyně tak zůstane zase sama a týdny bude plakat do polštáře.

Tyto ženy si uvědomují, že je to jejich plachostí, nejsou s tím ale schopné nic dělat, ani když se snaží sebevíc. Možná by jim pomohla návštěva psychologa, který by si s nimi popovídal o jejich bojácné povaze a pomohl najít tolik vytouženou sílu a zvýšení sebevědomí. Střelkyně však většinou nenaleznou odvahu ani k oslovení odborníka.