Nejchudší znamení zvěrokruhu. Patříte mezi smolaře, kteří třou bídu s nouzí?

Ne každý umí dobře hospodařit se svými penězi. Zatímco někteří lidé si šetří každou korunu, druzí utratí poslední peníze za nový pár bot. V otázce hospodaření s penězi nás dozajista ovlivňuje výchova, ale je tu jedna věc, o které jste možná neuvažovali. Vaše znamení zvěrokruhu. Která znamení zvěrokruhu na tom bývají s penězi nejhůře a mají na ně smůlu, ať dělají cokoli?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Emocionální a náladové Ryby jsou nejhorším znamením zvěrokruhu v otázce zacházení s penězi. Ryby mají tendenci snít o vydělávání peněz, místo aby je skutečně vydělávaly. Přitom jejich umělecké nadání by mohlo vytvářet cestu k zisku, ovšem Ryby se většinou podceňují a svůj talent nijak nepromění. Navíc také podceňují svou hodnotu a bývají dost často nedostatečně placené. Jejich problém astrologové vidí i v tom, že jsou méně schopné plánovat dopředu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je známý svou impulzivitou a nezávislostí. Bohužel to ne vždy vede k finanční hojnosti. Střelec miluje shromažďování pocitů, zkušeností a vzpomínek a to je důvod, proč utrácí závratné množství peněz za cestování, letenky a ubytování - bez ohledu na to, kolik to všechno stojí a zda si to jejich rozpočet může dovolit.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou tak rozevlátí a své peníze nejčastěji utrácejí za všemožné vášně a koníčky. Smutné je, že takový život se odráží na stavu jejich peněženek. Často své peníze utrácejí za různé aplikace a hry a měli by být opatrní s investováním. Peníze jim snadno proklouznou mezi prsty, protože jejich mysl je příliš rychlá na jakýkoli druh shromažďování a šetření peněz.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Zrozenci ve znamení Vodnáře jsou kreativní, inteligentní a výstřední. Jejich bohémská povaha však může vést i k problémům s hotovostí. Mají tendenci pracovat nedůsledně, často mění zaměstnání a mezi jednotlivými pozicemi si dávají čas, aby měli svobodu a volbu, po které zoufale touží. Čas znamená pro Vodnáře více než peníze, což je sice chvályhodné, nicméně v delším horizontu se může Vodnář ocitnout v nedostatku finančních prostředků.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jádrem problémů Vah s penězi je jejich záliba v luxusu. Váhy jsou náchylné k nadměrnému utrácení za krásné chvíle a drahé drobnosti. Milují luxusní procedury, požitky, šperky. Váhy jsou také mimořádně společenské znamení, které často žije na úkor druhých. Od přátel si rády vypůjčí a díky svému neodolatelnému šarmu se často stává, že se tak nějak časem zapomene, že by měly něco vracet. Ovšem ocitne-li se Váha v méně hvězdné a štědré společnosti, může třít i bídu s nouzí.



