Největší chroničtí smolaři podle znamení: Nemůžou za to. Jste to i vy?

Připadá vám, že máte neustále smůlu? Když se ve vašem okruhu něco stane, vždycky to odnesete vy? Pak nejspíš patříte mezi následující znamení zvěrokruhu, kterým se lepí neštěstí na paty.

Možná se bojíte, že jste prokletí, protože máte neustále smůlu a cokoliv zlého se děje, tak se to děje právě vám. Pořád žijete ve střehu a bojíte se, co se vám zase stane, což není nic příjemného. Která znamení zvěrokruhu patří mezi chronické smolaře?

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorohy provází celoživotní smůla, tudíž si musejí dávat opravdu pozor, do jaké aktivity se pustí. Už ve škole byli Kozorozi ti, kteří měli průšvih, i když zlobila celá třída, o snížených známkách z chování nemluvě. Kozorozi mají smůlu i v lásce, vždy se do někoho zamilují, ale on jejich lásku neopětuje. Většinou dostanou kopačky a zbydou jim jen oči pro pláč.

Smůla se jim lepí na paty i z hlediska finančního. Přijdou o dobře placenou práci a dlouho si nebudou moci najít jinou. Nebudou mít tedy peníze a nasekají si dluhy, které se s nimi potáhnou dalších několik let. Kozorozi by měli zvýšit svou finanční gramotnost, protože neumí šetřit a ke konci měsíce už nemají pomalu ani na suché rohlíky.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou velmi emotivní a hodní, také jsou ale důvěřiví, což jim přináší velkou smůlu a problémy v životě. Nechají se totiž často napálit a přemluvit k věcem, ke kterým by se normální člověk přesvědčit nenechal. Nemusíme ani dodávat, že jejich rozhodnutí vždy skončí špatně a přinese jim do života jen a jen smůlu.

Lidé v tomto znamení se nechávají namotat na hezké řečičky a sliby. Klidně půjčí známým peníze na dobré slovo a věří, že jim je dotyčný vrátí, což se samozřejmě nestane a Blížencům tak zbydou akorát velké dluhy a nekonečný splátkový kalendář, v horším případě exekuce. Měli by si rozmyslet, do koho vkládají svou důvěru. Dřív, než vytáhnou peněženku.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Mezi chronické smolaře se řadí i Váhy. Ty, na cokoliv sáhnou, tak pokazí. Mluvit můžeme o lásce, penězích, ale i hmotných věcech. Na co se Váha zaměří, to skončí špatně. Toto znamení totiž není ani manuálně zručné, je spíš nešikovné, což má na tyto události také velký vliv. Doma všechno shodí na zem, rozbijí nebo ztratí. Nikdy si tedy u nich nic nenechávejte a ani jim nic nepůjčujte.

Váhy nemají ani žádné ambice, tudíž ničeho v životě nedosáhnou. Vždy bude někdo lepší než oni a jim se bude lepit smůla na paty. Nemají bohužel ani tendence to změnit, tudíž si raději žijí ve své smůle a litují se. To jim ale k lepšímu životu nepomůže. Měly by tak raději vzít rozum do hrsti a začít se svou lhostejností něco dělat.