Jaký je váš smysl života podle horoskopu?

Každý z nás je na tomto světě z jiného důvodu. Někdo proto, aby měl šťastnou rodinu, jiný, aby vynalezl převratnou věc, která prospěje lidstvu. Kvůli čemu je tu právě vaše znamení? Ztotožňujete se se smyslem života, který vám určily hvězdy?

Možná se trápíte, že jste nenalezli smysl vašeho života. Někdy to totiž není nic snadného. Snad vám pomůžeme, když vám prozradíme, jaký důvod bytí na tomto světě vašemu znamení přiřknul vesmír.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou emotivní a velmi silně vnímají vše, co se kolem nich děje. Jsou také kreativní, komunikativní a inspirativní. Milují hudbu, umění a originalitu. Zkouší nejrůznější formy sebepoznání. Na světě jsou proto, aby tvořili, podporovali umění a zajímali se o něj.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou vzpurní, autoritativní a občas i arogantní. Nenávidí ale bezpráví, proto jsou velmi humanitárně založeni. Pomáhají na nejrůznějších misích a peníze věnují charitě. Milují techniku, pokrok a nejnovější technologie. Na světě jsou proto, aby pomáhali chudým a bezbranným.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci stojí za svou rodinou stůj co stůj, ať je v právu nebo ne. Je jim to jedno. Rodina je svatá a nesahá se na ni. Jinak jsou Střelci důvěryhodní a spolehliví. Jsou to opravdoví přátelé, které si přeje každý ve svém životě mít. Jsou také obětaví a jejich smyslem bytí je podpora svých blízkých.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou velcí dobrodruzi. Milují neustále něco zkoumat a objevovat. Také adrenalin a vzrušení jim není cizí. Rádi si rozšiřují obzory a poznávají nová místa, kultury, zvyky a gastronomii. Chtějí procestovat celý svět, což je i hlavní smysl jejich života.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou vždy stoprocentní, vše, co dělají, dělají s maximální přesností, chutí a oddaností. Nikdy by neodevzdaly nedodělanou práci nebo něco, za co by se musely stydět. Jsou vždy ve správný čas na správném místě a na světě jsou, aby dosáhly svých cílů.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi mají rádi život v rovnováze a ve spravedlnosti. Nikdy se nerozhodují zbrkle a nikoho neočerňují bez důkazů. Vždy si vyslechnou obě strany a snaží se pochopit jejich chování či jednání. Kozorozi jsou na tomto světě, aby rozsuzovali spory.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou nohama tvrdě na zemi. Vše mají propočítané, naplánované a neradi vybočují ze svých určených cest. Itinerář je jejich nejlepší kamarád. Nesnáší překvapení. Jsou velmi pracovití a vždy splní vše, co si předsevzou. Na světě jsou, aby do něj vnesli řád a organizovanost.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy vždy září jak v záři reflektorů. Vyzařují něco, co o nich říká, že jsou to dobří lidé. Všichni jim tak věří a svěřují se jim. Mají sílu a charisma. Mohou být schopnými vůdci a umí oblbnout davy. Ne vždy je to ale ku prospěchu. Na světě jsou proto, aby ukázali, že se nebojí ukázat svou dobrotu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou velmi emotivní, dokáží se vcítit do pocitů všech. Odhadnou i ty sebemenší potřeby a vždy vám nabídnou pomoc. Jejich smyslem života je podmínečně milovat všechny živé tvory kolem sebe. Potřeby druhých staví daleko nad ty svoje, což by někdy neměli.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci milují společnost. Jsou výřeční, rádi vtipkují, seznamují se a vždy mají témata k hovoru. Být ve společnosti s Rakem je za odměnu. Jejich životním údělem je spojovat lidi. Také jsou to skvělí dohazovači, pokud tedy sháníte protějšek, obraťte se na Raka.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři milují peníze, majetek a bohatství. Okázale ho všude ukazují a s lidmi pod jejich úroveň se nebaví. Jsou velmi nároční při volbě partnera a je tedy s podivem, když se zamilují a někdo projde jejich výběrovým řízením. Na světě jsou proto, aby ukázali, jak žije horní třída.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou často zamyšlené, žijí si svým životem a nic okolo je nezajímá. Jsou spokojené, nenáročné a jediné, co nesnáší, je něco řešit. Nikdy se nevztekají a nikoho nesoudí. Žijí si spokojeně svůj život a málokoho nechají nahlédnout do svého nitra. Na světě je jejich význam takový, aby ukázaly, že si nemáme všechno připouštět k tělu.

Zdroj: www.blesk.cz, www.zeny.cz