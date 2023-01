Nejlepší tchyně podle znamení. Jestli má snacha výhrady, není to vaše chyba

Máte pocit, že máte nejlepší maminku na světě, ale vaše partnerka si to nemyslí a neustále na ni nasazuje, hledá chyby a je na ni nepříjemná? Pak se podívejte do našeho horoskopu, který vám prozradí, v jakých znameních se rodí ty nejlepší tchyně pod sluncem.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah jsou velmi srdečné a upovídané. Rády si povídají a se svou snachou by chtěly řešit vše, což ji samozřejmě občas může být nepříjemné, či ji dokonce štvát. Tchyně to ale nemyslí vůbec zle, je prostě taková a chtěla by mít se svou snachou co nejdůvěrnější vztah. Pokud vám to tedy není příjemné, řekněte jí to. Buďte ale slušné a empatické, mohly byste ranit její city.

Tchyně ve znamení Vah je navíc skvělá kuchařka, neustále vám tak nosí dobroty přímo pod nos a vaše partnerka tak trochu žárlí, že její jídlo jste nikdy tak nevychvaloval. I když je jasné, že vaší mamince se v kuchyni nikdo nevyrovná, občas byste se mohl přemoci a pochválit stravu i vaší drahé polovičce. Možná pak nebude stát u sporáku tak otráveně a vezme vaši matku na milost.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Tchyně ve znamení Vodnáře jsou velmi chytré, charismatické, vtipné a navíc skvělé babičky pro svá vnoučata. Neustále jim vymýšlejí aktivity, berou je na výlety a učí novým věcem. Vnoučata tyto babičky milují. Ne tak ale už snachy, které na ně žárlí. Ony chtějí být pro své děti ty nej, a přitom je vždy trumfne babička. To nemohou překousnout.

Nebylo by tedy lepší vzít je na milost a vytvořit si z nich parťačky pro dobrodružné akce s dětmi? Ve dvou se to přece vždy lépe táhne, navíc si s tchyní vytvoříte pěkný vztah a nebudete na ni pořád tak nasazovat. A pokud to nevyjde, musíte se přemoct, děti svou babičku milují a kdybyste jim kontakt s ní překazila, obrátí se to jen a jen proti vám. Myslete na to, až ji zase budete vyčítat, že si bere děti na víkend a vy jste pro ně měla připravený náhradní plán.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou velmi milující, pečující, starostlivé a zbožňují své syny nejvíc na světě. Vždy udělají vše, co jim na očích vidí a když se jim něco nelíbí, nebojí se svou snachu konfrontovat. To ji ale samozřejmě štve a vyčítá to pak svému partnerovi, že přece žije s ní a ne se svou matkou. V tomto případě je třeba jít na to opatrně a poprosit partnera, aby mamince slušně vysvětlil, že u vás doma platí vaše pravidla.

Tchyně ve znamení Raka jsou totiž tak hodné, že si někdy neuvědomují, že je to až moc. Kdyby trochu ubraly, byl by život s nimi také snazší. Jinak jsou to ale zlaté ženské, které svou rodinu milují nadevše. Když se budete snažit, jistě s ní také najdete společnou řeč a mohly by se z vás stát dokonce i kamarádky. Vždyť máte společný zájem, aby byl váš miláček šťastný!