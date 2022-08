Největší snobi a nafoukanci podle horoskopu. Poznáváte někoho?

Povrchní, nedovzdělaný obdivovatel všeho módního. Tak vysvětluje slovo snob slovník spisovného jazyka českého. Tyto nafoukance občas v životě potkáme, v jakých znamení jich bývá nejvíce?

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je znamení, pro které je vzhled vším, proto nemůže skutečně vydržet nebo jednat s lidmi, kteří nejsou dokonalí. Zrozenci ve znamení Panny o sobě často tvrdí, že mají vytříbený smysl pro to, co je přijatelné a vhodné a co ne. A pokud jste někdy potkali Pannu, víte, že dokonalost neočekávají jen od sebe, ale i od svého okolí, ať už jde o své blízké, spolupracovníky nebo děti. Panna se také velmi ráda chlubí svou prací a úspěchy. Umí se prezentovat tak dokonale, že to všechny kolem rychle otráví, navíc když dává ostentativně najevo, že nikdo pod její úroveň u ní nemá žádnou šanci.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

I ti, kteří se narodili ve znamení Kozoroha, bývají občas pěkně nafoukaní. Projevuje se to především v jednání s jinými lidmi. Kozorozi se dokáží velmi dobře chovat k lidem, na které chtějí udělat dojem. Proč ne, řeknete si. Jenže se zároveň chovají velmi špatně k těm, na kterých jim nezáleží. Kozorozi jsou opravdu snobové, co se mezilidských vztahů týče. Pro ně neexistují žádné vztahy kromě lidí, kterých si hluboce váží: se všemi ostatními se Kozoroh rozhodne zacházet jako s hadrem. Až tak strašné to někdy může být. Navíc je často ovlivňuje i jejich nálada. Jakmile mají chuť smát se a vtipkovat, jejich nafoukanost trochu splaskne, pokud se však ocitnou v pochmurném rozpoložení, raději se jim vyhněte.

Některá znamení si nevidí na špičku svého snobského nosu. Zdroj: Shutterstock

Váhy (23.9. - 23.10.)

Ani pro narozené ve znamení Vah není snadné mluvit s „obyčejnými lidmi“. Ano, Váhy skutečně věří, že jsou součástí skupiny lidí (ano teď čtete dobře) neobyčejných, zvláštních a opravdu příliš zajímavých na to, aby mohli mluvit s každým! Váhy klidně nakrčí nos (doslova i obrazně) před ostatními a neváhají vás pohrdavě počastovat snobskými poznámkami. Pokud někdo tvrdí, že oceňuje komiksy, Váha se na něj podívá odshora dolů s tím, že to nejsou komiksy, ale grafické romány a když se někdo zmíní o filmu, pohrdavě odfrkne, že knihy jsou mnohem zajímavější a lepší. Váhy si skutečně nemohou pomoct, musí se předvádět, shazovat ostatní a odsuzovat je.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva si skutečně myslí, že jsou nejsilnější, nejkrásnější, nejroztomilejší a nejinteligentnější ze všech. Nesníží se k podřadným pracím, povídání si s lidmi, kteří nejsou takzvaně “cool”, nebo dokonce k poslouchání hudby, která je "hloupá". Nesmějte se, je to opravdu tak. Lev tančí na hudbu z vinylu, na neznámou kapelu z Laponska, jejíž zvuk dokáže ocenit jen on. Existují desítky dalších podobných příkladů, kdo někdy potkal Lva snoba, jistě by si mohl přisadit svou. Bohužel pro Lva je jeho snobství často jen způsob, jak skrýt nějaký mnohem závažnější problém. Místo shánění nejdražších bot a kupování nejluxusnějšího nábytku by měli Lvi spíš zapracovat na své osobnosti.

Zdroje: www.chedonna.it, bestlifeonline.com