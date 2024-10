Sny a jejich význam v lidech od nepaměti vzbuzují zvědavost, ale někdy také obavy až úzkost. Mezi takové mohou patřit i ty, které vyprávějí příběhy o našich již zemřelých blízkých. Co to pro nás vlastně znamená? Lákají nás k sobě, varují před nebezpečím, nebo je význam takového snu zcela jinde?

Podle lidí, kteří se zabývají otázkami snů či spirituality, mohou mít takové noční vidiny docela jiné vysvětlení než to, kterého se obecně obáváme. Mnozí se totiž domnívají, že snový kontakt se zemřelým předznamenává blížící se konec, rozhodně to tak ale být nemusí a většinou ani není. Sny nám totiž pomáhají překonávat problémy, s nimiž si ve dne nevíme rady, jako jsou jen těžko zvládatelné emoce, smutek nebo stesk.

Sny o zesnulých? Tady jsou možné důvody - v youtubovém videu od SlightlyBetter:

Zdroj: Youtube

My odpočíváme, mozek pracuje

Mozek v noci rozhodně neodpočívá, ve spánku má dost času roztřídit si nové informace, které načerpal v poslední době, zhodnotit, které vzpomínky jsou důležité a které může naopak s klidným svědomím “vyhodit”.

Mezi nimi jsou také momenty, které si pamatujeme ze života s dnes již zemřelými lidmi. A tak není divu, že se čas od času při tomto úklidu dostanou na povrch. Proč ale právě tyto vzpomínky?

Možná jste udělali chybu

Velmi pravděpodobný důvod snů o lidech, kteří již nejsou mezi námi, je stesk po jejich přítomnosti. Ve dne si jej už ani nemusíme tak citelně uvědomovat, ale v noci, kdy se mozek nezabývá rušivými signály zvenčí, se vše projevuje znovu a naplno.

Jde ale také o to, v jaké situaci se vám tito lidé vybavují, protože je možné, že si do jejich reakcí vkládáte svoje vlastní emoce, obavy a někdy i radost. Obáváte se následků chyby, kterou jste nechtěně udělali a zatím o ní ani nikdo neví? Pak se může objevit hněv rodičů, kteří by vás ani ve skutečnosti za takový krok nepochválili.

Potřebujete psychickou oporu

Možná že se právě odhodláváte k životní změně nebo velkému kroku a nemáte se s kým poradit. Mozek si snadno vzpomene na dětství, kdy byli vašimi rádci rodiče a pokusí se vyvolat takovou vzpomínku. Nemá smysl se jim bránit, psychická podpora, i když v tomto případě jen doslova vysněná, může mít svůj pozitivní dopad.

close info Lysenko Andrii / Shutterstock zoom_in Váš mozek si v noci přehrává vzpomínky, které si v bdělém stavu často ani neuvědomujete

Nesplnitelná přání

Ve snech si také můžeme plnit přání, které se už nemohou uskutečnit. Setkání s lidmi, s nimiž jsme byli za jejich života duchovně propojeni, je poměrně častou touhou. Cítíme se bez nich osamoceni se svými myšlenkami, názory a pocity. Oni nám rozuměli, vnímali svět stejně. Není divu, že bychom ten pocit chtěli zažít znovu, byť jen ve snu. A právě spánek pomáhá utužovat a hlouběji zapisovat vzpomínky, které bychom jinak možná už dávno “přepsali” jinými.

Rozdíly podle kultur a víry

Vysvětlení tohoto jevu se liší kulturu od kultury a záleží také na tom, do jaké míry je každý z nás věřící. Ti, kteří ke snům přistupují ryze racionálně, hovoří o zcela přirozeném biologicky vysvětlitelném jevu. Nebudeme si namlouvat, že většinu z nás alespoň někdy nenapadne myšlenka, která se pokusí sen vysvětlit propojením duší a skutečným kontaktem se zemřelými.

Takový postoj dává naději i nám samotným na další život, či lépe řečeno jinou existenci našeho vědomí i v době, kdy na nás budou naši blízcí jen vzpomínat. A právě vyrovnání se s obavou z vlastní smrtelnosti je podle vědců také jedna z možností, kterou připouštějí jako důvod takových snů.

Jak se k takovým snům stavíte?

Co s tím? Pokud jde o sny příjemné a povzbuzující, nemá smysl se jim bránit, pokud byste ale měli s takovými nočními představami problémy, můžete se dokonce svěřit do rukou odborníků, kteří se pokusí odstranit možný původ vašich nočních můr.

Zdroje: www.choosingtherapy.com, www.verywellmind.com, www.healthline.com