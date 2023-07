Máte sny o zubech? Může to znamenat i vážné varování

Míváte sny o zubech? Bývají mezi lidmi poměrně časté a mohou znamenat více, než si myslíte. Možná vás výklad těchto snů překvapí.

Nejčastější sny o zubech bývají ty, kdy zuby vypadávají. Ať už je to jeden nebo více zubů, takový sen souvisí s hlubokou ztrátou. Ať už je to milovaný člověk, přítel, kolega nebo ztráta zaměstnání či domova. Obecně sny o zubech mohou znamenat strach, a to strach z budoucnosti. Možná jste pod větším stresem, než obvykle. Tyto sny také mohou značit nějakou nejistotu, která vás v poslední době trápí. Možná máte strach, že se něco ve vašem životě pokazí.

I hezký sen o dítěti, kterému vypadl zub, může znamenat něco vážného. Zdroj: Profimedia

Pocity viny

Snění o zubech souvisí i s nadcházejícími velkými změnami. Stěhujete se, máte novou práci, čeká vás svatba nebo příchod potomka? I to by vysvětlovalo, co vidíte ve své mysli, když spíte. Bohužel takové sny mohou značit i pocity viny, beznaděje a dokonce i osamělosti. Odráží všechny emoce, které v souvislosti se změnami prožíváte. Vypadávající zuby jsou také symbolem nedostatku harmonie ve vašem životě, ať už je to doma, ve škole, ve vztazích či v zaměstnání.

Pozor na to, co říkáte

Zuby symbolizují sílu a sen o nich může symbolizovat pocit bezmoci, ztráty energie, ale také nedostatek sebevědomí a pocity méněcennosti. Může také naznačovat, že je nutné být v životě mnohem asertivnější a věřit ve své názory a myšlenky. Ovšem znamená i to, že jste možná z úst vypustili něco, čeho litujete a co tam mělo navždy zůstat a upozorňuje i na to, že si musíte dávat pozor na to, co komu a kdy říkáte.

Sny o zubech varují před tím, že ne všechno musíte říkat všem. Zdroj: Profimedia

Nový začátek i žárlivost

Sníte o krásných bílých zubech? Takový sen má trojí význam. Symbolizuje strach o svůj vzhled a také o to, jak vás ostatní lidé vnímají. Na druhou stranu znamená nějakou změnu, obnovu, nový začátek a společně s úsměvem naznačuje pocit jistoty a spokojenosti. Ovšem značí také žárlivost na nějakou blízkou osobu, například na partnera, kamarádku nebo kolegu. Zadržujete v sobě negativní energii, která se projevuje právě takovými sny.



