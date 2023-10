close info Profimedia

Také máte soma snář, abyste si mohli ujasnit, co vám chtějí vaše sny naznačit? Něktří z nás jim bezmezně věří, jiní jsou v tomto směru mnohem skeptičtější. Co kdybychom ale prozradili, že jsou i takové sny, které předcházejí zisku velkého bohatství? Bylo by škoda je nepoznat, nemyslíte?

Bohatství nebo alespoň zajištění pro klidný život, to je skutečný sen mnoha z nás, kteří se potýkáme s hospodařením od jedné výplaty ke druhé. Možná bychom ale mohli být blíže svému cíli, kdybychom dokázali lépe číst ve vlastních snech. Jsou prý totiž takové, které přímo ukazují na budoucí hojnost. Když je ale nevyslyšíme, může nás takové štěstí docela jednoduše minout. Na co si tedy máme dát pozor? Jak pracovat se sny? Například podle návodu ve videu na youtubovém kanálu Aperture: Zdroj: Youtube Naučte se vnímat V první řadě je potřeba si uvědomit, že sny nejsou tak přímočaré, jak bychom si rádi představovali. Bohatství se v nich tedy neobjeví v podobě truhly se zlatem, ale v docela odlišných náznacích, které se musíme naučit vnímat. Voda a peníze Jedním z dávných náznaků, které mají mít spojení s penězi a jejich dostatkem, je voda. Proč? Voda, stejně jako peníze, dokáže ve skutečnosti i pomyslně protéct mezi prsty. A tak pokud bude ve snu pršet, půjdete pro vodu nebo si dokonce zaplavete, nebude na škodu se dobře rozhlížet kolem sebe. Není vyloučeno, že jsou peníze na dosah. Pozor ale na kapající kohoutek nebo vodu, prýštící z míst, odkud by vytékat neměla. V takovém případě je dobré si naopak ohlídat i to málo, co doma máme. Mohli bychom se totiž snadno dostat do nečekaných finančních problémů. close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Co může znamenat sen o vodopádu? Vidíte krávu? Zbystřete! Nejen voda, ale i další část přírody může být předznamenáním přicházející hojnosti. Tak například taková včela je ve skutečnosti i ve snu nejen symbolem neúnavné pracovitosti, ale také plodů své činorodosti. Zlatavý med, který je bohatstvím pro včelí společenství, může být bohatstvím i pro člověka. Stejně jako včela, ukazují na budoucí větší zisk také kráva, kůň nebo jelen, ale zpozornět bychom měli i tehdy, objeví-li se v našem snu třeba slon, štír, opice, nebo dokonce bílý had či velryba. close info Shutterstock.com zoom_in Včely Hromada obilí Ve spojení s přírodou se můžeme spolehnout ještě na další prvky, které je škoda ve snu přehlédnout. Možná také věříte (nebo alespoň dodržujete tradici vašich rodičů), že na novoročním stole nesmí chybět čočka. Proč? Množství malých semínek, podobných přece jen trochu i malým kulatým mincím, má dát záruku dostatku financí pro celou rodinu v příštím roce. Stejně tak tedy pokud se ve vašem snu rozeznatelně objeví hromada obilí nebo jiných podobných zrn, na níž ještě v tom nejlepším případě člověk stoupá, pak je téměř jisté, že v dalším dopisu, který přistane v poštovní schránce bude minimálně tučný šek – samozřejmě s nadsázkou. Přesto jde o znamení, že bychom neměli přehlédnout příležitost, jak přijít k nějaké té koruně navíc. Pravděpodobně se v nejbližší době v našem okolí vyskytne. Příbuzní vám žehnají Měli jste dobré vztahy se svými již zemřelými příbuznými? Pokud ano a navíc se objeví ve vašem snu, může to být znamení, že dávají souhlas a žehnají vašim krokům, které by měly vést k lepšímu zajištění rodiny. Nádobí pro štěstí Úplná výhra pak bude, pokud se taková vidina spojí také s jasnými obrysy nádobí, ve zcela ideálním případě keramickým. Nevyužít takového znamení ve svůj prospěch a nekonat by byl v takovém případě bezmála zločin. Související články close Hobby Znamení zvěrokruhu, která mají největší problémy se spánkem. Patříte k nim? close Zdraví Jak se dožít co nejvyššího věku? Existuje několik způsobů a 3 pilíře. Podívejte Zdroje: www.astrosage.com, astrotalk.com, timesofindia.indiatimes.com

