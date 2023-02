Největší sobci horoskopu: Jestli máte někoho takového doma, jste chudáci!

Překvapuje vás občas chování vašeho protějšku do té míry, že přemýšlíte, zda se to dá vůbec snést? Možná máte doma egoistu zahleděného do sebe a zajímajícího se výhradně o sebe, s čímž prostě nic neuděláte. Pozor si dávejte především na následující znamení.

Je váš partner zahleděný do sebe a zajímá se jen o vlastní zájmy a prospěch? Pak je s ním něco špatně a nejspíše patří do skupiny těch znamení, mezi nimiž se nachází nejvíce sobců a egoistů. Největší pozor si dávejte na následující znamení, po jejich boku byste byla opravdový chudák!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani myslí jen sami na sebe a na svůj prospěch. Nic nedělají zadarmo a na nějakou službičku u nich rovnou zapomeňte. Jsou rozmazlení a zvyklí si za všechno nechávat platit. Když pro vás něco udělají, musí jim z toho něco kápnout a musí to pro ně být dostatečně atraktivní. Peníze si umí vydělat a je jim jedno, jestli čestným způsobem, hlavně, když je jich hodně.

Berani si o sobě navíc myslí, že jsou nejchytřejší na světě a často nejsou schopni uznat, že má pravdu někdo jiný. Oni přece vědí všechno nejlíp a všichni se budou řídit podle nich. A nedejbože, když ne, to vám pak ze života udělají peklo. Prostě si představují, že budete jen takovou ozdobou po jejich boku, která bude mlčet.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Mezi Lvi bývají často egoističtí, namyšlení a arogantní osoby, které si myslí, že jim patří svět. S ničím se moc nemažou a neuznávají autority. Jsou rebelantští a chtějí mít všechno za co nejméně úsilí. Ideálně, když vše uděláte za ně a oni pak slíznou smetanu. Pohrdají obyčejným životem, chtějí mít neustále něco víc.

Lidem kolem sebe závidí a nepřejí nikomu nic dobrého. Pomlouvají a nutí k tomu i vás. Život po boku Lva se tak brzy stane utrpením a postupem času i ve vás ubije přirozenou empatii. Ztratíte kvůli nim přátele a zůstanete sami, což určitě nechcete. Uvědomte si to ale dřív, než bude pozdě, Lev je zdatný manipulátor.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou největší sobci zvěrokruhu. Nic nikomu nedarují a když není po jejich, se zlou se potážete. Pamatujte také na to, že Střelce musíte neustále obletovat a ukazovat mu, že je ten nejlepší partner a nejpozornější manžel. Pokud mu to nebudete dostatečně dokazovat, bude uznání hledat v jiném náručí.

Toto znamení je do sebe tak zahleděné, že je vůbec nezajímají problémy jiných lidí. Starají se jen o sebe a o svůj prospěch. Navíc jsou přesvědčeni o svých schopnostech a dokonalosti. Své zájmy si umí nahlas prosadit a svou výjimečnost dávají světu na odiv. Není pro ně větší strašák, než být nudný a průměrný.