Počasí je momentálně zkrátka a dobře pod psa. Je zima, první mrazy už se dostavily a místo obvyklých 20 stupňů můžeme být rádi za 15. Bude ale hůř. Podívejte se na tuto nepříjemnou předpověď.

Období podzimu začalo teprve nedávno, ale podle počasí se zdá, že je zima. Venku je chladno, stále poprchává, lidé se již musí obrnit kabáty, šálami a rukavicemi. Dokonce i první mrazy došly do Česka se značným předstihem, a to na konci září.

Vzhledem k tomu, že už podzim je krutý, si můžete domyslet, že zima bude ještě krutější. Meteorologové varují, že je potřeba se připravit na ledové období.

Ledové období

Zima přišla již na začátku října. Co se tedy bude dít, až se období podzimu přehoupne do skutečného období zimy? Bude mnohem hůř. Zima bude letos velice tuhá. A to nejen v České republice, ale napříč celou Evropou.

Může za to jev, který se nazývá La Niña. La Niña je oceánský a atmosférický jev, během kterého jsou teploty povrchové mořské vody ve východním Pacifiku podprůměrné. Je to protiklad jevu El Niño, kdy jsou teploty povrchové mořské vody v Pacifiku naopak nadprůměrné.

close info Studio113 / Shutterstock zoom_in První mrazy již udeřily a v průběhu zimního období bude mnohem hůř.

Tyto dva jevy se vzájemně nevylučují, naopak spolu kolaborují a doplňují se. Jev El Niño bylo například možné pocítit v létě, kdy bylo neuvěřitelné vedro, jaké nikdo dlouho nezažil. Tropická vedra však vystřídalo období chladu a mrazu. Od druhé poloviny listopadu tudíž budeme moci očekávat tuhý mráz a velice husté sněžení, v určitých oblastech bude potřeba počítat i se sněhovými závějemi.

Co dělat

Na tuhou zimu je možné se zavčas připravit. Kromě opravdu teplého oblečení, které jste již možná vytáhli ze skříní, bude potřeba si co nejdříve zařídit výměnu pneumatik z letních za zimní. Na silnicích bude letos tuhá námraza.

Pokud nechcete každé ráno vstávat o půl hodinu dříve kvůli seškrabávání ledu z oken u auta, pořiďte si nějaký levný izolátor, bohatě postačí i bublinková fólie, kterou můžete přes noc nechat na okně auta. Krémy na pleť, i když to zní jako malichernost, budou letos také velice důležité, jelikož extrémní mrazy vysušují pokožku. A to nemálo. Raději se začněte na tuhou zimu připravovat již na konci října. Lepší dříve než později.

Zdroje: www.meteocentrum.cz, www.tn.nova.cz