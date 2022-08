Tahle znamení za sousedy nechcete. Nejhorší sousedi podle horoskopu

Říká se, že jedna z nejhorších věcí, která vás může potkat, je špatný soused. Některá znamení zvěrokruhu by rozhodně měla žít raději spíše na samotě, než v sousedství. Která to jsou a proč se jim raději vyhnout?

Beran (21.3. – 19.4.)

Horká a tvrdá hlava, to je Beran a chová se tak často i v sousedských vztazích. Velmi snadno se dostává do konfrontací, aniž by si věci předtím dobře promyslel. Berani jsou citliví, pokud jim sousedé parkují na jejich místě nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahují do jejich pozemku. To pak začne Beran supět a hádat se, aniž by dal sousedovi příležitost jeho počínání vysvětlit nebo situaci napravit. Navíc jeho tvrdohlavost mu nedovolí přiznat chybu, i když se prokáže, že se mýlil.

Horká a tvrdá hlava, to je Beran a chová se tak často i v sousedských vztazích. Zdroj: Profimedia

Blíženci (21.5. - 20.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou velmi společenští a s největší pravděpodobností vás budou pěkně štvát svými divokými večírky, které tak rádi pořádají. Rádi se baví uprostřed spousty přátel, které je také často chodí navštěvovat. Ovšem, abychom byli k Blížencům spravedliví, na každý večírek zvou samozřejmě i všechny své sousedy. Jejich záměrem není schválně rozzlobit hlasitou hudbou všechny kolem. Nemyslí to zle, chtějí, aby se všichni bavili, a vůbec si neuvědomují, že jejich počínání může být pro někoho nepříjemné.

Střelec (22.11. – 22.12.)

V mnoha ohledech je Střelec dobrý soused – přátelský, společenský a čestný. Co z nich dělá špatné sousedy, je to, že jsou nedbalí. Mohou nechat své mazlíčky toulat se po pozemku jiných lidí, pořádají oslavy a večírky, a to do pozdních nočních hodin, jsou poměrně hluční, zejména v bytovkách, kde rádi bouchají dveřmi nebo se s oblibou hlasitě baví na balkoně, ale i uvnitř, kdy je vše přes zeď k sousedům slyšet.

Ne všicihni sousedé jsou milí a bezkonfliktní. Zdroj: Shutterstock.com

Býk (20.4. – 20.5.)

Býk může být, stejně jako Beran, také extrémně tvrdohlavý a může se dostat do sporů se svými sousedy kvůli věcem, které mají co do činění s majetkem a výměrou pozemku. Bude se s vámi neúnavně hádat, pokud větve vašeho stromu přesahují z vaší zahrady na jeho, anebo pokud keře či květiny prorostly plotem i k vám. Stačí, abyste jen zavadili o jeho plot, nebo mu nechtíc posunuli rohožku před vchodem do jeho bytu a je oheň na střeše.

Štír (23.10. – 21.11.)

Někteří Štíři mají skutečný problém důvěřovat lidem, takže nejsou zrovna nejpřátelštější ke svým sousedů. Často si žijí uzavřeni do sebe a neúčastní se žádných společných aktivit. Bývají i podivínští. Pokud jste s nimi měli nějaký konflikt a stalo se to už před lety, Štíři nedokáží příliš odpouštět a svou zášť si v sobě pěkně živí. Není neobvyklé, že se Štír i po mnoha letech pomstí sousedovi za nějaký konflikt, který spolu kdysi měli. Souseda Štíra si raději nechtějte rozhněvat.



