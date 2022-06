Znamení zvěrokruhu mající největší problémy se spánkem a bylinky pro ně vhodné

Trápí vás problémy se spánkem a závidíte své drahé polovičce, která lehne do postele a spí, zatímco vy se převalujete z boku na bok a nemůžete zabrat? Pak možná patříte mezi znamení, která mají se spánkem problém. Poradíme vám, jaké bylinky vám s tím pomohou!

Každou noc se převalujete v posteli a nemůžete usnout? Pak patříte mezi ta znamení, která trpí nespavostí. My ale známe trik, jak se zase pořádně vyspat. Zapomeňte na medikamenty z lékárny, které nejsou pro vaše tělo prospěšné a mohli byste si na nich vypěstovat závislost. Pomůžou vám bylinky!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy mají plnou hlavu starostí, neustále nad něčím dumají, váhají a něco přehodnocují. Není tedy divu, že večer nemůžou usnout. Neumí zastavit tok myšlenek v hlavě, zklidnit se a zabrat. Ve finále se převalují z boku na bok a většinou usnou na pár hodin k ránu, což jim nestačí a v práci mají pak problémy udržet oči otevřené. Pokud s tím Váhy něco neudělají, mohly by si způsobit nemalé problémy a o práci klidně i přijít.

Pro Váhy je ideální čaj z meduňky. Zdroj: Shutterstock

Naštěstí existuje bylinka, která jim přivodí spánek. Je to meduňka, která kromě nespavosti pomáhá i s úzkostmi, depresemi, bolestí hlavy a podrážděným žaludkem. Meduňkový čaj mohou i děti. Připravujte ho z čerstvých lístků, ten má nejlepší účinky. Po usušené čajové směsi sáhněte jen v nouzi.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou nočními ptáky mající často noční zaměstnání, což jim následně dělá problémy při usínání. Lvi ani pořádně nevědí, kdy je den a kdy noc, jejich mozek pak těžko pozná, kdy má spát. Většinou se tedy stává to, že Lev prospí celý den, kdy má volno a měl by si ho užívat, a následně kouká do zdi celou noc. Buď by tedy měl změnit zaměstnání a navyknout si na běžný spánkový režim nebo by se měl zaměřit na čaj z kozlíku.

Kozlík lékařský zabírá na stísněné stavy a umí organismus zklidnit. Zdroj: profimedia.cz

Kozlík lékařský je bylinky známá svými uspávajícími účinky už po tisíciletí. Mnoho Lvů tak léčí problémy se spánkem právě díky kozlíku. Obsahuje kyselinu valerenovou, která navozuje spánek a krátí dobu usínání. Kozlík je skvělý, i když trpíte svalovým napětím, křečovitými bolestmi, či strachem a přepracováním. Kromě čaje si můžete dopřát i kapky či tablety z kořene kozlíku.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci milují noční život, rádi „paří", proto většinu týdne tráví na mejdanech a mají pak problém usínat, když jsou zrovna v klidu doma. I tak si musí dát nějakou tu lahvinku vína, aby vůbec usnuli. Bez nějakého toho „podporováku" je to zcela nemožné. Místo alkoholu by měli raději sáhnout po bylinkách.

Z bylinek, které mají na naše tělo velmi pozitivní vliv, je třezalka opravdu N.1! Zdroj: profimedia.cz

Ideální bylinkou pro Raky, po které zákonitě usnou, je třezalka. Ta se po celém světě totiž používá jako přírodní antidepresivum. Zlepšuje náladu, tlumí deprese, snižuje smutek a v neposlední řadě si umí poradit i s nespavostí. Vyhnout by se jí však měly děti a těhotné ženy, pro ty není vhodná. Zakupte si v lékárně Janův olej, což je macerát právě z třezalky.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou velcí workoholici a neumí vypnout ani v noci. Stále pracují. Jejich mozek pak neumí přestat ani v době, kdy by měly spát. Zrozenci v Rybách se buď budí zpocení a zapisují si přípravu na zítřejší poradu, anebo nespí vůbec a svůj deficit řeší hektolitry kávy denně. Ryby by si měly dát oddych, zajet si na relaxační víkend a hlavně každý den vypít čaj z mateřídoušky.

Pro Ryby je ideální čaj z mateřídoušky. Zdroj: Shutterstock

Mateřídouška přináší psychickou pohodu, navozuje pocit klidu, harmonie a utlumí mozek tak, že dovolí tělu usnout. Působí antisepticky, je protizánětlivá a prospívá trávení. Koupele s mateřídouškou vás zbaví i kožních problémů, a když si jí budete oplachovat hlavu, zbaví vás lupů. Nikdy však čaj z mateřídoušky nepijte, pokud berete antibiotika, tato bylinka totiž tlumí jejich účinky.