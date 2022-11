Jak spíte podle vašeho znamení zvěrokruhu: Co o vás prozradí poloha ve spánku?

V jaké poloze spíte? Na zádech, na boku, roztažení po celé posteli nebo na břiše. I spánek ovlivňuje astrologie a také polohy, ve kterých spíme. Co o vašem znamení prozrazuje poloha ve spánku?

Beran (21.3. - 20.4.)

Hvězdná pozice

Beran je superaktivní. Kdyby mohl, vyhnul by se spánku, je to pro něj opravdová ztráta času, protože má příliš mnoho věcí na práci. Ideální poloha na spaní pro toto znamení? Jako hvězda, na zádech, ruce od těla, nohy od sebe. Vyjadřuje tak sebevědomí a tato poloha mu dává možnost odpočinout si tím nejlepším způsobem i za pár hodin.

S Beranem v posteli to není jednoduché. Moc prostoru vám na spaní neposkytne. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

S rukama na prsou

Pro býka je spánek opravdovým katarzním okamžikem, obvykle nemá problémy s nespavostí a spánek považuje za fyzickou i psychickou nutnost. Při volbě polohy na spaní volí něco tradičního, tedy polohu vleže na zádech s rukama zkříženýma na hrudi.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Na boku s jednou nohou zvednutou

Blíženci by chtěli žít každý den, jako by byl poslední, chtějí bojovat s nudou a rutinou. Jejich adrenalin jim dělá často problémy s usnutím, ale na druhou stranu se po probuzení nikdy necítí unavení. Poloha, ve které se cítí pohodlně, se vymyká běžným zvyklostem. Milují ležet na boku s jednou nohou vytaženou nahoru.

Rak (22.6. - 22.7.)

S polštářem mezi nohama

Rak miluje spánek, a to natolik, že by spal kdykoli během dne a kdekoli. Na pohovce, stole nebo v posteli. Je to možná jedno z nejlínějších znamení zvěrokruhu, ale i během spánku je romantický. Ideálem pro něj je mít partnerku v objetí, ale když to štěstí nemá, objímá polštář, který si s oblibou dává mezi nohy.

Rak rád objímá polštář nebo ho posune mezi stehna. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Na břiše

Lev chce být vždy středem pozornosti, a proto si nenechá ujít žádné světské události, i když druhý den ráno těžko vstává. Ideální poloha na spaní je pro něj poloha na břiše, která vyjadřuje jeho někdy až drzou osobnost.

Panna (23.8. - 22.9.)

Na zádech

Panna je racionální znamení i během spánku, vždy spí klidně, pokud ví, že má nařízený budík. Ideální spánková poloha zrozenců v Panně je na zádech, která zvýrazňuje jejich ztuhlou mentální strukturu, kdy se jen těžko zbavují konroly nad vlastními emocemi.

Panna spí na zádech. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Na břiše i na boku

Váhy by se spánku nikdy nevzdaly, pro toto znamení je spánek nezbytný. Ráno musí být odpočaté a vypadat co nejlépe. V noci se ale umí trochu uvolnit a ke spánku většinou volí nejprve polohu na boku, ale za chvíli se otočí na břicho. Daří se jim tak vyjádřit svou precizní a pečlivou osobnost a zároveň nejlépe odpočívat.

Štír (24.10. - 22.11.)

Pozice hledajícího

Štír je znamení, které nerado dělá něco jen napůl. Spí proto téměř celý den, nebo vůbec. Perfektní poloha pro spaní pro toto znamení je poloha hledajícího, tedy na boku a s pažemi nataženými dopředu. Označuje to jeho expanzivní a otevřenou osobnost, ale zároveň osobnost podezíravou a nerozhodnou.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pozice vojáka

Střelec je komunikativní a společenské znamení zvěrokruhu a často by se obešel i bez spánku. Ideální poloha pro klidný spánek pro toto znamení je poloha vojáka. Připomíná to vojáka stojícího v pozoru a naznačuje extrovertní povahu člověka, který miluje být mezi lidmi.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Polofetální poloha

Kozoroh symbolizuje konzervativní přístup k životu, nesnáší extrémy. Spí vždy podle svého rozvrhu a většinou rád spí v polofetální poloze. Fetální poloha je schoulení na boku se skrčenými koleny, která naznačuje starosti a problémy a touhu vrátit se do klidu a bezpečí. U Kozoroha je tato poloha jen tak napůl, spí většinou na boku, ale mívá natažené nohy. Tak svou vyrovnanou osobnost projevuje i ve spánku.

Ryby spív poloze plodu, Kozorozi tak napůl. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Volný pád

Vodnář nechce dodržovat pravidla a vždy si všechno dělá po svém. Pokud se rozhodne, spí ve dne a nespí v noci a naopak. Záleží na jeho náladě. Ideální je pro něj poloha zvaná volný pád, tedy na břiše s rozpaženýma rukama. Projevují tak svou tvůrčí a svobodnou osobnost.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Poloha plodu

Ryby milují spánek, zejména proto, že mají možnost snít a dát průchod své fantazii. Jejich ideální poloha pro spaní je ta fetální, díky níž se cítí chráněné a v bezpečí, pryč od krutého skutečného světa.



Zdroje: donna.fanpage.it, www.mattressadvisor.com