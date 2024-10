Používáte s oblibou staré výrazy? Možná myslíte, že vás nic nepřekvapí. Tyto archaismy však zná málokdo. Některá tato slova jsou příliš stará, jiná označují věci, které už nepoužíváme.

Čeština bojovala vždy s vlivy jiných jazyků

Řeč se mění mnohem víc, než si uvědomujeme. Neustále se objevují nové vynálezy a pojmy, které dříve nebyly známé, protože neexistovaly. Na druhou stranu se také vytrácejí slova těch nástrojů či povolání, které už nemají uplatnění. Je to přirozené.

Ač můžeme mít výhrady proti mluvě náctiletých za používání anglických pojmů nebo zkomolenin, ani toto není ve vývoji jazyka žádnou novinkou. Jistě byste si vzpomněli také na několik pojmů z vašeho mládí, které už dnes nikdo nepoužívá, nebyly součástí psané mluvy a jednoduše zanikly s dobou.

Jak zněla čestina napříč dějinami se dozvíte v tomto zajímavém příspěvku z YouTube kanálu Vizuální Historie.

Tato stará česká slova zná jen málokdo

Pokud byste zabloudili do starých matrik a kronik a postupovali v podstatě od konce k začátku čili ke stále starším záznamům, setkali byste se napřed se zápisy krásně čitelnými a dobře srozumitelnými. To by byla doba poválečná a meziválečná, jenže s tím by byl češtině konec.

Vzápětí byste zabrouzdali do zápisů německých a následně i latinských. Z těch byste se jen tak rychle nedostali. Až někdy zhruba v 17. století byste opět narazili na něco, co se podobá češtině, ale na naši spisovnost a gramatiku zapomeňte.

I zde se objevovala slova dnes neznámá. Například půlláník, domkař, psotník nebo osypky, tedy výrazy, které bychom možná dokázali odvodit, ale dnes je běžně nepoužíváme.

Tak daleko se ale v tomhle kvízu ani nedostaneme. Výrazy, které se zde objeví se často používaly ještě před sto lety.

10 českých slov, která už skoro nikdo neříká. Používáte je ještě? Zastaralá slova čili archaismy stále ještě patří do psaného textu, ale nepoužívají se, a to často kvůli tomu, že nepoužíváme ani nástroje nebo povolání, která označují. Obyčejně je nahradily nejen jiné výrazy, ale i jiné pomůcky denní potřeby. Mnohá slova uvedená v následujícím kvízu se používala i před sto lety, což rozhodně není tak dávno, jak by se mohlo na první pohled zdát.

