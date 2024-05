Dáváte rádi starým věcem nový život? Zkuste DIY výrobu a využijte staré okenní rámy. Na zahradě vám ještě udělají nejen dobrou službu, ale jistě z nich vyrobíte i nepřehlédnutelný originální doplněk.

I oprýskané předměty s jistou patinou se mohou změnit v další potřebnou věc či zajímavou dekoraci. Pokud vám na půdě leží odložené staré okenní rámy, využijte je v letošní pěstitelské sezóně na zahradě k užitečným výrobkům. Chce to jen trochu zručnosti, chuť tvořit a kreativně se vyřádit. Co vše může z rámů vzniknout?

Jak jednoduchým způsobem vyrobit doma pařník? na toto YouTube video na kanálu Some Room to Grow:

Zdroj: Youtube

Pařník nebo skleník

Ze starých okenních rámů se dá vyrobit opravdu ledacos. Velice snadno si z nich můžete udělat praktický pařník. Stačí nejprve připravit nízké postranní stěny, které snadno stlučete z nevyužitých prken nebo postavíte ze zbylých cihel. Nahoru připevníte pomocí pantů okenní rámy se skly a máte hotovo.

Pokud máte starých rámů větší množství, klidně se můžete pustit do výroby jednoduchého skleníku. Začněte opět základem jako u pařníku a ve všech rozích upevněte staré sloupky či prkna, do nichž připevněte okenní rámy, a to včetně stropu.

Věšák na zahradní potřeby

Velice dobře si můžete vyrobit ze starých rámů i praktický věšák. Stačí na jeho dřevěné části namontovat závěsné kolíky nebo věšáčky, na něž můžete uložit nejen zahradní nářadí, ale i oděvy a další potřebné věci.

Opora pro popínavky

Ze starého okenního rámu bez skel lze vyrobit i opěrnou stěnu na popínavé rostliny. Stačí jej přišroubovat ke zdi, nebo zabudovat v zahradě do půdy na potřebném místě.

Okrasný držák na květiny v nádobách

Stejně tak může rám bez skleněných tabulek sloužit jako držák na květiny v nádobách. Rám lze kdekoliv opřít, a pak na něj pomocí háčků navěsit nejen osázené květníky, ale i truhlíky a kapsy z netkané textilie.

Velice dobře si můžete vyrobit ze starých rámů i praktický věšák. Stačí na jeho dřevěné části namontovat závěsné kolíky nebo věšáčky, na něž můžete uložit nejen zahradní nářadí, ale i oděvy a další potřebné věci.

Paravan

Velmi pěknou ukázkou praktického a zároveň dekoračního využití starých rámů oken je i výroba paravánu. Stačí, když několik rámů k sobě spojíte panty a výplně skel bud pomalujete nebo nahradíte látkou.

Zdroje: www.housedigest.com, www.chatar-chalupar.cz, www.ceskestavby.cz