Máte doma spoustu harampádí, které nevyužijete? Nenechte na něj sedat prach a proměňte je v peníze. Tady je soupis deseti věcí, za které dostanete pořádný balík!

Aukra, bazary, vetešnictví… Všude tam jsou k mání originální kousky, za které jsou sběratelé nebo fajnšmekři neotřelého designu schopni zaplatit tisíce korun. Možná, že doma máte zapomenutý starý nábytek, porcelán po babičce nebo pár desek, které si u vás zapomněl strýček v šedesátých letech… Všechny tyto „retro poklady“ jsou dnes velmi žádané. Proto se neostýchejte je vyčistit a nabídnout k prodeji. Možná vám zájemci za ně utrhají ruce. A co teď mezi milovníky retro kousků nejvíce „frčí“?

V příspěvku autorky Just Domisha najdete tipy na bleší trhy v Praze. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Sedmdesátá léta

V „sedmdesátkách“ vyrůstala drtivá většina dnešních padesátníků. V téhle době měl český design velké jméno a vyhrával jednu designérskou soutěž za druhou. Vzpomeňte si třeba na kultovní hrníček s medvídkem, který byl maskotem tehdejší moskevské olympiády…

Nezapomenutelná je i stavebnice Lego s dobovými figurkami ze Star Wars nebo Star Treku. Na dračku mezi sběrateli jdou i staré plechovky od nápojů, které nesou ještě původní potisk. Pokud něco z této doby máte doma „na skladě“, neváhejte s tím jít ven. Na internetové aukci se cena těchto drobností může vyšplhat až do tisíců korun!

Lampičky Brusel a „sektorový nábytek“

Když už svítit, tak jedině stylově! Milovníci designu si oblíbili lampičky Brusel, které v sedmdesátých letech byly skoro v každé domácnosti. Klasikou každé domácnosti byl i sektorový nábytek nebo plechová kuchyňská stěna. Pro vás to může být „krám“, se kterým si nevíte rady. Ale je spousta lidí, kteří si na „retro“ potrpí a taková „nábytková obludnost“ se jim naopak bude hodit.

close info Profimedia zoom_in Retro nábytek je v kurzu.

Poválečné kousky

Stáří v případě nábytku není na škodu. A někdy naopak může být spíš výhodou. To se týká i nábytku z poválečné éry, který byl velmi specifický. Jde například o velkorysá čalouněná křesílka z poválečné doby, které jsou dnes žádanou ozdobou interiérů.

Vinylové desky

Je to zvláštní, ale vinylové desky slaví svůj comeback! Pokud doma máte sbírku starých desk, pak si můžete gratulovat. V kurzu jsou zejména speciální edice nebo desky od slavných interpretů.

close info Profimedia zoom_in Kazety a vinylové desky jsou pořád velmi žádané.

Staré hračky

Kdo si hraje, tak prý nezlobí! Pokud máte doma staré hračky po předcích, modlete se, aby na nich nebylo tolik škrábanců. Můžete prodat nejen klasické plastové panenky, ale i plyšové medvědy či jiné retro lahůdky z dětského pokojíku. Obzvláť pokud je budete mít ještě v originálních krabičkách.

close info Profimedia zoom_in Plyšový medvěd vám může přinést štěstí v podobě pár stovek do peněženky.

Móda ve stylu vintage

Našli jste doma oblečení ve stylu 60. a 70. let? Pak neváhejte a dejte ho prát do pračky. Móda ve stylu retro pořád frčí a vy za pár starých kousků si můžete udělat docela příjemný den.

Staré šperky

Není všechno zlato, co se blýská… A ne všechno staré, co se hodí do koše. Zkrátka, máte-li doma sbírku bižuterie z 60. a 70. let, je to velká výhoda. Současné trendy se k „sedmdesátkám“ stále více vrací a tak je na čase toho využít...

close info Profimedia zoom_in Šperky nikdy nestárnou. A určitě si najdou své kupce.

Staré počítače a technologie

Vývoj počítačů jde kupředu. Kupodivu „v kurzu“ jsou některé staré počítače, herní konzole nebo technologické přístroje, které sice patří do „digitálního důchodu“, ale jejich vybavení má velkou hodnotu.

Retro plakáty a reklamy

Je to sice jen „kus papíru“ s potiskem, ale milovníci designu by vám za to utrhali ruce! Pokud tedy máte doma staré reklamní letáky nebo plakáty, rychle s nimi na aukro! Pokud máte doma žádaný sběratelský kousek, můžete se těšit na tučnou výplatu.

Staré automobilové součástky

Vám sice k ničemu nebudou, ale pro milovníky aut se stanou velmi ceněnou drobností. Máte doma součástky ze 40. až 70. tých let? Pak doma máte malý poklad. Tyto autosoučástky jsou totiž velice žádané!

close info Profimedia zoom_in Velice žádané jsou různé poklady z poliček. Ať už jde o komiksy nebo doplňky ze 70. let.

Šidítka z poliček

Vám to připadá jako kýče, ale jiní to nazývají uměním. Řeč je o starších vázičkách a soškách, které zamořovaly obývákovou stěnu a jen na ně sedal prach. Paradoxně dnes jsou v kurzu. Tak toho využijte!

Zdroje: https://medium.seznam.cz, https://www.csas.cz