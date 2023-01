Stárnutí podle horoskopu: Které ženy stárnou rychle a které zůstávají krásné?

Které ženy budou ještě v padesáti vypadat na třicet a kterým zase hádají o deset let více, než jim je? Náš horoskop vám to prozradí.

Chcete vědět, zda patříte do skupiny žen, kterým bylo do vínku dáno věčné mládí, anebo naopak mezi ty, které působí straší, než ve skutečnosti jsou? Následující horoskop vám představí ta znamení, ve kterých se rodí stále krásné a svěží ženy, ale i ty, co rychle stárnou.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce patří k těm nejkrásnějším, nejsvěžejším a nejvitálnějším. Jsou krásně nejen zvenku, ale mají i krásnou a mladou duši, tudíž s ní budete i souznít. Tyto ženy mají velké štěstí, že jim byl do vínku dán život bez vrásek a s krásnou pletí i vlasy. Umí se navíc i stylově oblékat, což jim nějaký ten rok také ubere.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka takové štěstí jako jejich kolegyně Střelkyně nemají. Už v pubertě se setkávaly s tím, že jim okolí hádalo mnohem více let. Tenkrát jim to nevadilo, často to mělo i své výhody, dnes je to ale nebetyčně štve. Aby také ne, když si učitelka jejich dětí myslí, že je přivedla babička. Jediným východiskem je pro ně plastická chirurgie.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se udržují neustále šik a svěží, což se odráží na jejich vzhledu. Vypadají odpočatě, mladistvě a plné života. Jejich věk by jim hádal jen málokdo. O svou pleť, vlasy i nehty pečují a umí si dopřát i relax, masáže a nejrůznější procedury, aby bylo jejich tělo zdravé a plné života. Zdravě jí, sportují a nebojí se rozmazlovat samy sebe. To je podle nich lék na věčné mládí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Co by za trochu méně vrásek daly ženy ve znamení Kozoroha. Ty už mají ve třiceti tak hluboké vrásky přes celé čelo, že buď musí zkusit botox nebo se s tím musí naučit žít. Ani sebelepší, dražší a kvalitnější séra či krémy jim nepomáhají. Sklon k vráskám mívají geneticky daný.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců mají to štěstí, že i v dospělosti vypadají jako milé, nevinné holčičky, které má každý potřebu chránit. Ženy v tomto znamení to sice nepotřebují, jsou soběstačné, ale rády občas využijí svého dětského vzhledu a velkých očí, aby si ušetřily práci, nedostaly pokutu nebo zapůsobily na někoho, o koho stojí.