Znamení, která se nejvíce bojí stárnutí: Tyto ženy udělají cokoli a ubližují si

Stárnout neznamená jen podívat se jednoho rána do zrcadla a vidět první bílé vlasy nebo tu vrásku, která tam předtím prostě nebyla. Jde o mnohem víc. Znamená to být moudřejší a získat zkušenosti, přestat žít zběsile a konečně si užít trochu klidu. Jsou však tací, kteří se s přibývajícím věkem nemohou smířit a každé vrásky se děsí. Která znamení zvěrokruhu se nejvíce bojí stárnutí?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy narozené ve znamení Střelce mají dobrodružného ducha. Zbožňují prožívat vzrušení z neznáma, nikdy neodmítají zkusit něco nového. Stárnutí je pro ně tabu, protože cítí, že budou muset jednoho dne s dobrodružstvím přestat, že skončí mládí a s ním i možnost užít si to, k čemu dosud neměly příležitost. Tyto ženy nikdy příliš neoceňují pevné svazky, s odstupem času ale vidí, že se blíží okamžik, kdy si budou muset udělat pořádek v hlavě a myslet na budoucnost. Snaží se na to ale nemyslet, a i v pokročilém věku se věnují činnostem, které jsou vhodné spíše pro mladé, působí přitom často směšně.

Střelci se v pokročilejším věku často chovají, jakoby byli stále mladí. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci mají rozmarnou a vášnivou duši, která je vždy připravena užít si život naplno. Nohy pevně na zemi nejsou ve skutečnosti jejich silnou stránkou. Jak léta plynou, zanechávají v ženách tohoto znamení jistou pachuť v ústech. Ve skutečnosti by ženy Blíženci rády i nadále žily bez omezení a bez odpovědnosti, užívaly si dne, aniž by se dívaly do budoucnosti. Zdá se, že jejich nespoutané vášně, velké lásky, do kterých jsou pokaždé nevyhnutelně zapojeny, a mnoho snů, chtějí z mysli vyhnat myšlenku na stáří.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář patří mezi znamení zvěrokruhu, která se nejvíce bojí stárnutí. Všechny ženy zrozené ve Vodnáři se děsí při pomyšlení na ubíhající roky. Bojí se, že nestihnou vše, co by chtěly, že neuskuteční všechny své plány, které se jim rodí v mysli. Čím jsou Vodnářky starší, tím více kvůli tomu propadají špatným náladám.

Vodnářky často propadají špatným náladám při pohledu do zrcadla. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír je možná jedním z nejlépe stárnoucích znamení zvěrokruhu, a to jak fyzicky, tak psychicky. Přesto se přibývajících let obává. Ženy v tomto znamení se nejvíce bojí, že se ze svých zkušeností a chyb nepoučily dost na to, aby zestárly v klidu. Nedokáží se s věkem smířit. Často si také pořizují děti v pozdějším věku, které jim dodávají energii během přibývajících let.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy narozené ve znamení Raka těžko snášejí pohled do zrcadla v pokročilém věku. Přemýšlením o budoucnosti se vždycky dostanou do trudné nálady. Má to však i svá pozitiva. Raci se snaží vypadat mladě, pečují o svůj vzhled, žijí zdravě a hodně cvičí. Tyto ženy si uvědomují, že ve zralém věku budou spokojenější, přesto je stresuje každá nová vráska.

