Připravte se na Halloween a vyzdobte si domácnost téměř zadarmo. Na tuto dekoraci v podobě krásné dýně potřebujete jen starý svetr a trochu času. Podívejte se, jak snadno si můžete tuhle roztomilou ozdobu vyrobit.

S říjnem přichází i podzimní tajuplná atmosféra a s ní samozřejmě i Halloween, který se již zabydlel i v našich končinách. Obchody se už nějakou chvíli plní všelijakými roztodivnými dekoracemi v podobě pavouků, kostlivců, ale i dýní. Jestliže ale za tuto sezonní výzdobu nechcete zbytečně utrácet, nebo jste prostě jen nenarazili na něco, co by se vám dostatečně líbilo, nabízí se vyrobit si něco doma.

Není to nic složitého

Jak bychom si mohli dýni vyrobit doma? Zajisté narazíte ve skříni na nějaký dávno zapomenutý nebo alespoň dlouho nenošený svetr, ze kterého si podle našeho návodu hravě vytvoříte hned několik dýní v různých velikostech. Vyzdobíte si tak byt naprosto originální dekorací a ještě ušetříte.

Co budeme potřebovat?

Co kromě již zmiňovaného svetru budeme na výrobu dýní potřebovat? Není toho mnoho a určitě většinu potřebných věcí najdete doma. Připravme si pár gumiček, nůžky, provázek, samozřejmě svetr a když budeme chtít, můžeme se venku poohlédnout po nějaké větvičce, kterou pak použijeme namísto stonku.

Moc pěkně ale bude vypadat, a hlavně i vonět, také skořice. Pak už záleží jen na nás, co budeme chtít použít na výplň dýně. Mezi nejobvyklejší možnosti patří vata, staré oblečení, rýže, čočka nebo fazole.

Materiál bychom měli. Pusťme se do toho

Vezmeme si do ruky nůžky a prvním úkolem bude nastříhat svetr. Z jednoho svetru můžeme vyrobit klidně i tři dýně! Nejprve se pustíme do rukávů. Podle toho, jak velkou dýni budeme chtít, rukávy ustřihneme.

Poté můžeme využít i střední část svetru, která v lepších dobách kryla trup, a odstřihneme přebytečnou část rukávů. Vznikne tak základ největší ze tří připravovaných dýní. Postup ale bude u všech částí svetrů stejný bez ohledu na velikost.

Nemusíme šít, stačí gumičky

Otočíme odstřiženou část na ruby a na jejím konci ji pevně "zagumičkujeme". Následně obrátíme materiál zase zpět na líc, čímž docílíme toho, že gumička zůstane uvnitř a nebude vidět. Přichází čas na plnění dýně. Dovnitř tedy vložíme námi zvolený výplňový materiál.

Pokud jsme si vybrali sypké věci jako rýži nebo fazole, stačí naplnit jen asi polovinu obsahu. V případě vaty a jí podobných materiálů bude zapotřebí budoucí dýni naplnit více. Pak přichází na řadu opět gumička, kterou zavážeme i druhý konec dýně.

Přebytečnou část svetru nad gumičkou můžeme buď zastřihnout a zapíchnout dovnitř klacík či skořici, nebo ji můžeme omotat provázkem, čímž navíc vznikne zajímavý stonek. Nezapomeňte ovšem provázek na konci přilepit, aby vám dobře držel a stonek se nerozpadl.

Nakonec vezmeme třeba kus vlny, navlékneme ji do silnější jehly a na dýni vytvoříme jednotlivé dílky. Ani to naní složité. Stačí jehlu zapichovat do středu dýně "u stopky" a vytvářet postupně strukturu povrchu dýně.

Hotovo za pár minut

Roztomilá dýně je tedy na světě. Kdybyste se ale chtěli ještě trochu více kreativně ,,vyřádit“, můžete dýně zkusit ozdobit například nějakým hezkým podzimním listím, korálky nebo čímkoli jiným, co vás jen napadne.

Jak je zřejmé, výroba takové svetrové dýně zabere jen chvíli a není vůbec složitá. Jistě to s malou pomocí zvládnou i děti, pro něž můžeme připravit také nalepovací očička, která jsou dnes v různých velikostech k sehnání ve většině papírnictví či v obchodech s DIY materiálem. Výrobek tak bude oživen a děti si jej zamilují ještě víc.

