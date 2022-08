Jaký je váš šťastný den podle horoskopu? Na kdy naplánovat zásadní záležitosti?

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota nebo neděle? Jaký je váš šťastný den? Na kdy byste si měli naplánovat důležitá rozhodnutí, či si vsadit a vyhrát? Měli byste vědět, že každé znamení zvěrokruhu má jiný šťastný den v týdnu. Který je ten váš?

Určitě byste rádi měli trochu více štěstí a věděli, na jaký den máte odsunout pohovor se šéfem o zvýšení platu nebo kdy jít na rande? Který den v týdnu je šťastný právě pro váše znamení?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Pro Berany je nejšťastnějším dnem úterý, které jim dodává energii zvládnout vše, co si na ten den předsevzali. V úterý se Berani snadno, rychle a hlavně správně rozhodují a jsou schopni zvládnout v rychlém čase i úkoly, který jim jindy zaberou týdny. Měli by se tedy v úterý pustit do odložených projektů, v tento den by jim mohli konečně přijít na kloub.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi mají rádi pátek a to nejen proto, že jde o poslední den před víkendem, ale hlavně proto, že se jim v ten den daří vše, na co sáhnou. Pátek navíc podporuje pocit lásky a štěstí, tudíž je to skvělý den pro rodinný výlet, grilovačku s přáteli nebo odkládané rande. V pátek vám vaše vysněná polovička prostě nemůže dát košem!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pro Střelce je osudová středa, která jim přináší do života klid a rozvahu. Ve středu mají nejlepší komunikační a organizační schopnosti, kdy dokáží strhnout na svou stranu všechny, koho potřebují nebo kdo o nich dříve pochyboval. Navíc ve středu stihnou dodělat vše, co si valí od začátku týdne před sebou.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by si měli posvítit na středu, to je totiž den, kdy jsou nejvíce starostliví a empatičtí. Středa pro Býky znamená také rozvinutí smyslových schopností nebo čas pro kreativní tvorbu. Také byste právě ve středu měli věnovat svůj čas učení nových věcí a dovedností.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Pannám přeje neděle, den odpočinku a relaxu. Tento den máte pocit, že byste mohli hory přenášet. Energii by vám mohl závidět každý, máte jí totiž na rozdávání. Neděle motivuje Panny k sebevyjádření, sebepochopení a k dobrodružné aktivitě. V neděli bude Panna středem pozornosti.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by měli dělat důležitá rozhodnutí ve čtvrtek. Jiné dny se chovají přízemně a nejdou do ničeho zajímavého. Pro Kozorohy je čtvrtek také nejplodnějším dnem v týdnu. Díky energii vymyslí v ten den aktivitu, která nadchne jejich okolí. Také by si měli koupit los, mohlo by se na ně obrátit štěstí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blížencům vládne pátek, který v nich probouzí intelektuální sklony. Jde také o den oslav a svátků, tudíž by měli Blíženci uspořádat nějakou zahradní párty s přáteli či rodinou. Nabije je to energií a dozví se navíc zajímavou informaci, která jim může pomoci v kariérním růstu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy milují soboty. Nejen, že ten den zvládnou uklidit, uvařit, obvolat a pozdravit celou rodinu, ale jejich vnitřní pocit jim řekne, že ten den zvládnou vše. Pokud by chtěly splnit těžký úkol, který odkládají, v sobotu to jistě zvládnou levou zadní. Energii ze soboty pak budou čerpat ještě celý další týden.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Pro Vodnáře je šťastným dnem čtvrtek. A protože toto znamení touží po miminku, měli by na něm tento den začít pracovat. Čtvrtky tedy máte co dělat! Jinak je také čtvrtek dnem, kdy vám to obzvláště sluší, pokud tedy chcete na někoho zapůsobit svým vzhledem, vsaďte na tento den v týdnu.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci budou mít štěstí v pondělí. Pro někoho je to jen začátek pracovního týdne, ale pro Raky čas, kdy bude podpořen jejich osobní růst, kariéra a dovednosti. Také by v pondělí měla odstartovat jejich vysněná pracovní cesta, která jim přinese benefity na dlouhou dobu.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři budou šťastní ve středu. Jsou to tvrdě pracující lidé, kteří si ve středu konečně odpočinou. Měli byste je vzít do nějakého wellness. Jestli si to někdo zaslouží, je to Štír. Jde totiž o opravdové dříče, kteří stojí nohama pevně na zemi a nerozmazlují se.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby milují sobotu, protože se tento den vždy cítí spokojeně. Podnikají s rodinou a přáteli cesty do přírody, která je neskutečně nabíjí. V sobotu také většinou vykoumají nějakou tu inovaci, kterou pak velkolepě představí svým známým. Většinou se jedná o maličkosti, ale v sobotu by Ryby mohly překvapit.

