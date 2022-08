Spočítejte si své šťastné dny z data narození. Je to snadné a funguje to

Zajímá vás, jaké roky vašeho života budou šťastné? Pak si to můžete vypočítat! Stačí k tomu jednoduchá matematika a vy budete vědět, na kdy se připravit a naplánovat důležitá životní rozhodnutí.

Numerologie se zabývá významem čísel a vy si tak můžete díky datu svého narození spočítat, který rok bude ve vašem životě ten nejšťastnější. Nebojte se, zvládne to každý počtář, je to totiž naprosto jednoduché.

Princip je snadný, stačí sčítat číslice ze svého data narození do té doby, než vám vyjde jednociferné číslo. Sčítejte dohromady den, měsíc a rok narození.

Číslo 1

Vyjde-li vám číslo 1, vaše šťastná léta budou v rozmezí 20 - 25 let a pak mezi 60 - 65 lety. V tomto období u vás dojde k obrovské změně, které bude předcházet bolestivá ztráta. Budete si myslet, že už nikdy nebudete šťastný, ale opak bude pravdou. Najdete spřízněnou duši.

Číslo 2

Číslo 2 ukazuje na období mezi 30 - 35 lety a také mezi 50 - 55 lety. V tomto období se začnete mít rádi, pochopíte se a objevíte smysl života. Konečně budete mentálně dospělí a začnete šťastně žít v souladu sami se sebou.

Sčítejte číslice ze svého data narození do té doby, než vám vyjde jednociferné číslo. Zdroj: Shutterstock

Číslo 3

Výsledné číslo 3 přinese štěstí jeho nositeli ve věku 25 - 30 let a 55 - 70 let. Budete mít dost času přehodnotit svůj dosavadní život a začnete objevovat svět. Cestování se stane vaším denním chlebem a budete si konečně plnit sny.

Číslo 4

Číslo 4 ukáže svou sílu ve věku 28 - 25 let a od 40 - 50 let. V těchto letech dosáhnete stanovených cílů. Ve věku nižším to budou studijní výsledky a kolem čtyřicítky kariérní růst. Budete mít štěstí na lidi, kteří vás provedou životem bez úhony.

Číslo 5

Číslo 5 ukazuje na harmonické a poklidné období ve věku 38 - 45 let a v období 60 - 65 let. V těchto letech zavládne ve vašem životě klid, pohoda a mír. Harmonie je důležitá, a tak z těchto let čerpejte co nejvíce sil, budou se vám hodit.

Číslo 6

Výsledné číslo 6 je jasným ukazatelem, že jeho nositelé by měli ve věku 36 - 40 let investovat, aby se měli dobře a nemuseli ve stáří myslet na peníze. Dále mohou peníze zkusit rozmnožit ještě ve věku 50 - 57 let, to by jim mohlo přinést spokojený důchod.

Číslo 7

Číslo 7 je spojené s úspěchem v realizaci starých tužeb a snů. Nezapomeňte, po čem jste toužili v mládí a vyzkoušejte to ve věku 40 - 45 let nebo pak po šedesátce. Mělo by vám to konečně vyjít. Nikdy není pozdě procestovat svět nebo vystudovat univerzitu.

Číslo 8

Vyjde-li vám číslo 8, měli byste se ve věku od 20 - 25 let věnovat psychologii nebo filozofii. Často se totiž utápíte v depresích a budete mít pak alespoň šanci se pochopit. Nejdůležitější to bude kolem padesátky, pak zase přijde od 55 - 65 klid a mír.

Číslo 9

Číslo 9 je pro lidi, kteří chtějí rodinu, důležité ve věku 33 - 40 let, protože v tomto rozmezí by se měli snažit o miminko. V té době mají největší šanci na úspěch. Také budou v v té době s životním partnerem, který by měl být dobrým rodičem.

Zdroj: www.svetkreativity.cz, www.blesk.cz, www.novinky.cz