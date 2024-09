Třeba tomu věříte a možná také ne. Pro mnohé je ale neoddiskutovatelnou pravdou, že kameny skutečně mohou léčit a pomáhat, jen je třeba vědět, který je pro koho určen a jak s nimi nejlépe nakládat. Pojďme se nyní podívat na kámen pro ty z nás, kteří se narodili v září. Je to nádherný safír.

Safír je oslnivě modrý drahokam, který mají mnozí spojený hlavně s překrásným zásnubním prstenem, jenž dříve zdobil princeznu Dianu a nyní ho můžeme vidět na ruce vévodkyně Kate. Mohli bychom se ale setkat i se safíry červenými, žlutými, oranžovými, nebo dokonce zelenými, to podle jejich konkrétního složení.

Symbolizují moudrost, věrnost a čistotu a od nepaměti je jim připisována schopnost přinášet štěstí a ochranu svému majiteli. Nejvíce je safír ale provázán právě s lidmi, kteří se narodili v září.

Co jste o safíru nevěděli? Možná se to dozvíte z youtubového videa od MilaTV:

Zdroj: Youtube

Přírodní, nebo umělý?

Tento drahokam je odrůdou korundu, tedy jednoho z nejtvrdších minerálů na planetě. Jeho barva se odvíjí od příměsi, která se do čistého oxidu hlinitého (tedy zmiňovaného korundu), v průběhu věků, nebo výroby, dostala.

Můžeme se setkat buď s přírodními kameny, které jsou samozřejmě vzácnější, protože jsou pravé, nebo se synteticky vyráběnými. Svoji důvěru v pomoc ale raději přece jen vkládejte do kamenů přírodních. Vyplatí se to.

Co safír "umí"?

Co může safír přinést zářijovým zrozencům? Jak již víme, tento drahokam symbolizuje moudrost. To platí i pro ty, kteří slaví svoje narozeniny v devátém měsíci roku. Pokud u sebe nosí safír, mohou cítit menší problémy v rozhodování a snadnější řešení složitějších úkolů. Základem je hluboké soustředění, kterému safír napomáhá.

Rychlé rozhodnutí může být velmi důležité i ve chvíli nebezpečí. Ovšem i před ním by měl zářijové oslavence jejich kámen ochraňovat. Špatná energie a zlé úmysly okolí by se od něj měly odrazit jako od zrcadla. V duši majitele safíru se pak může bez problémů rozhostit klid a pohoda. Stres, úzkost a obavy mohou nechat za dveřmi.

close info Shutterstock.com zoom_in Safír se může vyskytovat ve více barvách, typicky ale v modré.

Meditujte a odpočívejte

Máte pocit, že je dnešní svět příliš materialistický a na duchovní otázky, nebo dokonce růst, v něm není místo? Safír je přesně opačného názoru, a tak bude vždy podporovat vnitřní myšlenky, mediaci, ale také intuici a vědomí, že je stále “Něco” nad námi, co nám nedovolí učinit špatný krok. Kdo by nechtěl mít takového pomocníka neustále při sobě?

Záruka upřímnosti

Dostanete-li prstýnek se safírem, pak si navíc můžete být jisti, že jde o dar ze skutečné lásky a partner to s vámi myslí upřímně. Nepochybujte o jeho věrnosti a čistotě úmyslů. Je to ten pravý, s nímž byste měli posilovat vztah, ať to stojí jakékoliv úsilí.

Vyplatí se mít po svém boku spolehlivého člověka a v prstenu, náhrdelníku, nebo v náušnicích nápomocný safír. Zvláště, pokud svoje narozeniny oslavujete právě v září.

Zdroje: tinyrituals.co, simpleanddainty.com, sarasbeads.co.uk