Jak získat lásku muže ve znamení Štíra? Tohle na něj určitě zabere!

Jste zamilované do muže Štíra? Může být náročné přimět ho, aby se do vás bezhlavě zamiloval, protože mu to bude trvat pěkně dlouho. Abyste získali jeho pozornost, musíte pochopit, jak myslí a jak s ním mít naplňující vztah. Tohle na něj jistě zabere.

Svádějte

Muži Štíra jsou známí jako vášniví a intenzivní milenci. Toto znamení zvěrokruhu hledá společníka, se kterým mohou skutečně prozkoumat neobjevenou zónu a uspokojit své fantazie. Musíte být přitažlivá, abyste ho dokázala svádět.

Štír je vášnivý. Zdroj: Profimedia

Projevte svou oddanost

I když je to třeba jen začátek vašeho vztahu se Štírem, musíte mu dát jasně najevo, že jste mu plně oddána. Vzhledem k tomu, že má mnoho obav ze zamilovanosti, musíte mu ukázat, jak silně s ním chcete být.

Ukažte své pravé já

Se Štírem musíte jednat na rovinu a ukázat své pravé já hned na začátku vztahu. Nezapomeňte být upřímná a nikdy neukazujte tomuto muži svou stránku, která bude trvat jen krátkou dobu a bude falešná.

Neztraťte svou důstojnost

Muži Štíři jsou naprosto sebejistí a žijí podle svých vlastních pravidel. V důsledku toho také potřebují partnera, který se dokáže postavit sám za sebe. Mějte vždy vysokou úctu k sobě a svým hodnotám, abyste ho získala.

Potřebuje ženu, která si váží sama sebe. Zdroj: Profimedia

Ukažte svou inteligenci

Zapojte se do promyšlené konverzace, abyste nalákali jejich brilantní energii, vtip a inteligenci, protože tito muži hledají společníka, který dokáže vést hloubkové rozhovory.

Chvalte ho

Koneckonců, každý rád dostává komplimenty, obzvlášť, je-li to muž. Abyste však posílili svůj vztah, muži Štíři hledají uznání za čas a úsilí, které do něj investují. Dávají do toho i své srdce, a tak očekávají pochvalu.

Buďte výzvou

Nestůjte v rohu. Místo toho ukažte svému muži ve znamení Štíra, že dokážete být výzvou. Přimějte tohoto člověka, aby vás pronásledoval s tím, že se mu jen tak nepodvolíte.

Musíte ho stále chválit. Zdroj: Profimedia

Nesuďte ho.

Nikdy, ale skutečně nikdy nesuďte muže Štíra. Tomuto muži nějakou dobu trvá, než se otevře, ale jakmile to udělá a odhalí své pravé já, vloží do vás svou důvěru. Nekritizujte svého muže za jeho minulost nebo činy.



Zdroje: www.pinkvilla.com, www.yourtango.com