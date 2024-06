Pokud máte doma či v garáži staré pneumatiky a nevíte, co s nimi, rozhodně je nevyhazujte. Můžete si z nich totiž vyrobit originální stojan na deštníky. Zabere vám to jen jedno volné odpoledne. Podívejte.

Youtube video, jak můžete zužitkovat staré pneumatiky, najdete na kanále Cleverly:

Zdroj: Youtube

Stojan na deštníky z pneumatik

Co je důležité pro začátek, je najít starou pneumatiku a důkladně ji očistit, a především je nutné ji opravdu pořádně odmastit. Otřete ji pomocí hadru s technickým benzinem. Poté ji ještě omyjte jarovou vodou a pneumatika bude jako nová.

Poté si vezměte akuvrtačku a upněte do ní vykružovací korunku. Takto do pneumatiky vyvrtejte tolik děr, kolik na ní budete chtít věšet deštníků.

Nyní z pneumatiky uděláte stojan. Vrutem ji přišroubujte ke kusu dřevěné či jiné stabilní desky. Ta bude plnit funkci podstavce. Ideální délka desky je přibližně 40 centimetrů. Jako první je však důležité, abyste se ujistili, že je deska ohoblovaná. Pneumatiku pak vrutem přišroubujte z vnitřní strany gumy.

Je to lehčí, než se zdá

A máte v podstatě hotovo. Teď už vás čeká jen povrchová úprava gumy. Aby stojan vypadal hezky, nastříkejte gumu černou barvou. Guma pak nebude působit tak staře, a navíc se bude krásně lesknout.

Do otvorů, které jste vyrobili pomocí akuvrtačky, dejte kabelové průchodky, díky kterým budou deštníky hezky držet. A máte hotovo. Originální stojan na deštník, který jste sami vytvořili za pouhé odpoledne. A navíc jste ještě zužitkovali starou pneumatiku, která by jinak skončila ve sběrném dvoře.

