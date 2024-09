Jsou krásné jen tak, ale co z nich také něco vyrobit? Dekorované a barevné kachličky mohou ještě posloužit. Vyrobte z nich něco hezkého! Výborně se hodí třeba na stojan na tužky.

Máte doma hezké kachličky? Nevyhazovat!

Nezbavujte se nepoužitých kachliček. Obkladačky i dlažba se může ještě hodit, a nejen při výměně poškozených kusů. Z kachliček i jejich střepů se dá často udělat spousta nejen hezkých, ale také praktických věciček pro domácnost. Třeba takový obyčejný, ale zajímavý stojan na tužky, hřebeny nebo různé drobnosti se vždycky hodí.

Nádoby na tužky si také doma vlastnoručně vyrobila autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu TheHayley73. Video je veselé a cílené spíš na mladé šikuly a šikulky, ale nevadí. Inspirace se vždy hodí a každému mladému akčnímu tvůrci je třeba alespoň držet palce.

Zdroj: Youtube

Kde sehnat hezké kachličky?

A co s kachličkami? Je to docela prosté. Nebo, chcete-li, může to být prosté, máte-li opravdu hezké dekorativní dlaždičky, které jsou zajímavé barvami nebo dekorem. Nejsou-li, pak můžete do věci vložit ještě vlastní um a nápad a kachličky pomalovat speciálními barvami či popisovači.

Jak na věc? Budete potřebovat nejen minimálně čtyři stejně velké kachličky, ale také základnu, která je nejlepší ze dřeva. Patrně by bylo možné použít také kachličku i na dno stojanu na tužky, ale dřevo je z mnoha důvodů praktičtější a je navíc i hezké. Přidá také na celkovém dojmu a kombinace oběma materiálům jednoduše sluší.

Jistě se nabízí použít zbytky obkladaček z nějaké rekonstrukce, ale ne všichni máme takto stylově dekorované koupelny. Krásné kachličky bývají také k mání v obchodech s ručně vyráběnou keramikou jak u nás, tak v turistických oblastech, kde si lidé rádi koupí barevnou připomínku na pestrou místní kulturu.

Další možností je kachličky koupit a je to možné i po kusech. I velké firmy totiž nabízejí vzorky. Zapátrat můžete rozhodně také v různých online bazarech, kde je možné vypátrat zbytky z rekonstrukce koupelny někoho jiného.

Jak vyrobit stojan na tužky z kachliček?

Ačkoli někteří kutilové používají pro lepení v tomto případě obyčejnou tavnou pistoli, toto řešení patří spíš k těm jednoduchým a také netrvanlivým. Máte-li hezký materiál a chcete, aby nádoba posloužila, na tavnou pistoli zapomeňte a raději se vydejte do hobby marketu pro lepidlo typu „tekutý hřebík“.

Kachličky očistěte jak jen je to možné, zbavte prachu a pokud je umyjete, pak je nechte také řádně vyschnout. Ujistěte se, že dřevěné dno perfektně pasuje, abyste jej nemuseli upravovat později.

Připravte si kusy silnější lepící pásky, která vám přidrží dlaždice u sebe, zatímco budete přilepovat další kachličku. Také se hodí mít po ruce několik knih, kterými následně můžete celý stojánek zatížit, dokud lepidlo nevytvrdne.

Zdroje: ceskykutil.cz, hip2save.com