Zatímco mnozí muži si zakládají na pořádku v dílně, kde má každý kus nářadí svoje místo, ideálně na háčku na zdi, ženy zase mají rády dobře zorganizovanou kuchyň. Jen tak je možné bez větších problémů najít vše, co je potřeba. Tak proč si nevyrobit jednoduchý věšák na vařečky a další náčiní?

Už jste někdy zkoušeli zrealizovat některý z nápadů, se kterými přijde dnes již legendární kutil, všeuměl a také ochránce peněženek Láďa Hruška? Možná ano, ale pokud jste se k tomu ještě nedostali, možná bude dobré pustit se do věšáku na vařečky.

Zpřehledněte si kuchyň, youtubové video od Královny pořádku může být dobrou inspirací:

Zdroj: Youtube

Vlastní vklad je k nezaplacení

Kuchyňské organizéry všeho druhu můžeme samozřejmě pořídit v obchodě, nebo si je vyrobíme doma. Pokud se rozhodneme věnovat úpravě bytu trochu vlastního času a fantazie, bude nám odměnou nezaměnitelný originál, ve kterém uvidíte vlastní práci a šikovnost. Návody zmiňovaného kutilského rádce navíc bývají jednoduché a zvládnou je dovést do zdárného konce i úplní začátečníci. A právě to je případ zmiňovaného věšáku na vařečky.

Tři prkénka a spojovací plíšky

Co budeme k jeho výrobě potřebovat? Nejlepší bude pořídit si nové rovné ohoblované prkno o šířce přibližně patnácti centimetrů, ale stejně tak s trochou šikovnosti upravíme zbytkový materiál, který najdeme v komoře. Jen pamatujme na to, že by mělo ve výsledku jít o tři stejně dlouhé (asi 60 cm) kusy, které budeme později sesazovat k sobě pomocí spojovacích plíšků a vrutů. Použijeme-li starší dřevo, nezapomeneme jej nejprve buď ohoblovat, nebo alespoň upravit smirkovým papírem, je-li dostatečně rovné.

Pečlivost je důležitá – nespěchejte

Uvědomme si, že důsledná a precizní práce dodá výslednému výrobku dokonalý vzhled, a proto nemusíme zbytečně pospíchat. Věšák bude zdobit kuchyni dlouhá léta, dejme si na něm tedy záležet. Proto všechny okraje a řezy, pokud jsme prkno museli zkracovat na patřičnou délku, pečlivě opracujeme pilníkem. Jakmile nikde neuvidíme ani náznak otřepku nebo nerovnosti, můžeme se pustit do spojování.

Vařečky bychom měli mít při vaření snadno po ruce. Když budou viset na stěně, vždy sáhnete po té pravé.

Spojit a připevnit závěs

Ke spojení desek použijeme již zmíněné spojovací plíšky, které střídavě přišroubujeme vždy k sousedním dvěma deskám ze zadní strany. Budeme postupovat tak, že prvním plíškem spojíme první desku s druhou, dalším druhou se třetí a zbylé dva budou následovat stejný postup. Jakmile ze tří samostatných prken vytvoříme jedinou desku, připevníme na stejnou stranu hřebíčky ještě závěsná očka a pak již můžeme pokračovat na přední straně.

Chce to barvu a originalitu

V tuto chvíli přijde na řadu lazura, kterou desku ošetříme. Za prvé získáme krásně zvýrazněnou kresbu dřeva a za druhé bude budoucí věšák ošetřen proti vnějším vlivům. Barvu lazury samozřejmě zvolíme podle vlastního vkusu a celkového ladění kuchyně. Jakmile lazura zaschne, přijde čas na tvořivost. Nápis nebo ornament – cokoliv chcete, dokážete a udělá vám radost – dostane příležitost právě nyní. Méně zkušení kutilové nebo výtvarníci mohou bez ostudy využít šablonu, aby byl výsledek co nejlepší.

Poslední část práce – a můžeme věšet

Hotovo? Natřeno a ozdobeno? Pak je nejvyšší čas na poslední práci, po jejímž dokončení bude věšák připraven k zavěšení na své místo. Na desku přimontujeme kovové závěsné háčky. Neměl by to být velký problém, háčky jsou opatřeny závitem, který do dřeva zajede téměř sám, zvlášť pokud jsme zvolili měkčí prkna. Háčky rozmístíme tak, abychom na ně mohli vařečky snadno zavěšovat. Bude tedy vhodné si nejprve rozmístit vařečky na desku, označit si jejich horní konce a na tato místa háčky upevnit. Podařilo se?

