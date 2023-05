Skryté strachy a děsy každého znamení. Čeho se bojíte právě vy?

Nikdo z nás není nebojácný, a i když se tváříme, že nás v životě nic nezaskočí, opak je pravdou. Každé znamení zvěrokruhu skrývá své menší či větší strachy, se kterými se snaží nějak vypořádat. Jak jste na tom s obavami vy a vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Strach z uvíznutí

Vaším největším strachem je, že někde uvíznete a nebudete mít možnost jít vpřed, zejména pokud jde o dosahování cílů. Vaše znamení je odvážné a dynamické, takže neschopnost dopracovat se k něčemu nebo být průkopníkem něčeho nového by pro vás bylo skutečně děsivé. Nemusíte ale dělat všechno sami! Zkuste někdy požádat o podporu a pomoc druhé lidi, přinese vám to úlevu.

Býk (21.4. - 21.5.)

Strach z nepředvídatelnosti a spontánnosti

Materiální zabezpečení je pro vás velmi důležité. Jakákoli hrozba, která by mohla způsobit ohrožení této vaší jistoty, vás děsí. Bez ohledu na to, kolik zdrojů máte, stále můžete mít pocit, že máte dostatek. Vaše hluboce zakořeněná touha po bezpečí ve vás může také podnítit strach ze spontánnosti. I tak je pro vás ale užitečné se spokojit s tím, že některé věci necháte náhodě. Nikdo nemůže v životě ovládat všechno.

Býk mívá strach z náhod. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Strach z nudy

Vaše proměnlivé vzdušné znamení má největší strach z nudy. Máte totiž neustálou potřebu být intelektuálně stimulováni, stále hledáte nějaké rozptýlení, jen abyste se neukousali nudou. Máte spoustu nápadů, patříte mezi nejupovídanější znamení a představa, že byste strávili jeden den v klidu a sami, je pro vás děsivá. Chcete-li se cítit pohodlněji bez neustálé zábavy nebo stimulace, zkuste strávit více času sezením v klidu. Skvěle pomáhá i meditace.

Rak (22.6. - 22.7.)

Strach z nepotřebnosti

Starat se o své blízké a zajistit jim pocit bezpečí je pro vás jedním z klíčových způsobů, jak získat smysl života. Takže nebýt potřebný a milovaný je vaším největším děsem. Jste velmi sentimentální, nostalgické znamení plné emocí. Chcete-li zmírnit tento strach z toho, že nebudete hluboce spojeni se svými blízkými nebo že vás nebudou potřebovat, procvičujte si sebelásku. Prostě se naučit mít rádi sami sebe. A svým blízkým řekněte, jak vám záleží na ujištění o jejich lásce k vám.

Lev (23.7. - 22.8.)

Strach z nevšímavosti

Váš největší strach je, že vás okolí bude vnímat jako obyčejné a nebude vás obdivovat. Jednou z vašich nejsilnějších vlastností je sebevědomí a vaše energie znamení ohně je to, co vám dává touhu jít za tím, co chcete. Jenže také můžete mít pocit, že na tom nezáleží, když si toho nikdo nevšimne. Sužují vás obavy, že ztratíte zbožňující publikum. Pro zvládnutí tohoto strachu je dobré najít si koníčka, který zahrne vaši klíčovou sílu. Prostě přijmout něco nového a být v tom dobrý.

Představa, že by nebyl středem pozornosti, Lva děsí. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Strach z chyb

Vzhledem k vaší puntičkářské a na detaily orientované povaze pro vás možná nebude překvapením, že vaším největším strachem je, že uděláte chybu. Chcete-li snížit svůj strach z nedokonalosti, pokuste se pro začátek přijmout malé chyby jako důkaz své lidskosti a připomenout si, jak bezvýznamné mnohé z těchto chyb ve skutečnosti jsou.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Strach z osamělosti

Jako hluboce společenská bytost se pravděpodobně nejvíce bojíte toho, že budete úplně sami. Vaše znamení je zaměřené na vztah a hodnotu života odvozujete z existence ostatních lidí a vytváření rovnováhy v těchto vztazích. Pro zmírnění tohoto strachu zkuste trávit čas o samotě, berte to jako pozitivní krok, jímž děláte něco pro sebe.

Štír (24.10. - 22.11.)

Strach ze zranitelnosti

Zranitelnost je vaše největší obava. Ze všech znamení zvěrokruhu jste možná emocionálně nejhlubší, což je také důvod, proč býváte nejtajemnější. Představa, že se nemáte před ostatními jak ukrýt a musíte projevit všechny své nejniternější emoce a myšlenky, vás neskutečně děsí. Pro překonání těchto strachů pomůže pouze cvik. Nacvičte si emocionální otevřenost vůči lidem, o kterých víte, že jim můžete důvěřovat. Zkuste nejprve sdělit, jak se cítíte, to vám pomůže odrazit se, abyste se pomalu naučili říct i jiné pocity a myšlenky.

Štír se bojí, že ho ostatní zraní. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Strach z nesvobody

Jako největší průzkumník zvěrokruhu si opravdu užíváte svobodu, toužíte vidět svět a dělat, co chcete. To je důvod, proč vás nedostatek svobody a flexibility tolik děsí. Bojíte se situace, že byste nemohli dělat to, co si zamanete. Chcete-li to vyřešit, přijímejte nové závazky a držte se jich, abyste si dokázali, že máte schopnost jednat podle svých vlastních představ a pravidel.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Strach ze selhání

Postavení, dobrá pověst a úspěch je to, k čemu celý život směřujete. Vaším největším strachem je selhání. Děsíte se představy, že byste svou tvrdou prací nedosáhli uznání. Bojíte se věcí, které jsou lehkovážné a bezcílné, a chcete, aby na tom, co děláte, záleželo. Zmírnění tohoto hluboce zakořeněného strachu z neúspěchu není o snaze se o své záležitosti méně starat, ale naučit se rozpoznat, kdy se zapojujete do tzv. toxické produktivity, tedy do činností, které vám přinesou negativní energii i špatné osoby. Musíte se také naučit rozpoznat, kdy je dobré podniknout kroky k tomu, abyste oddělili část své vlastní hodnoty od svých úspěchů.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Strach z neoriginality

Vaše hodnota je hluboce spjata s vaším intelektem a kreativitou. Tak moc toužíte být jiní a originální, že vás děsí, kdyby vás ostatní za takové nepovažovali. Chcete-li tento strach vyřešit, je důležité zaměřit se na to, jak přesně pracujete na zničení své osobnosti. Býváte totiž často rebely bez příčiny, ale být obyčejný má své kouzlo.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Strach z nemilovanosti

Jste velmi citlivá osobnost, nepřejete si nic jiného, než milovat a být milován někým jiným, a vaším největším strachem je, že takovou lásku nenajdete. Je důležité vybudovat si sebeúctu a pocit osobní hodnoty. Tak můžete méně spoléhat na náklonnost druhých. Aby vás ostatní milovali, je důležité milovat sám sebe.



Zdroje: www.yourtango.com, www.wellandgood.com