Jak vyčistit stříbrné šperky pomocí jedlé sody a alobalu: Budou jako nové

Stříbrný šperk má doma většina žen. Ať už jde o prstýnek, přívěšek nebo náramek, po čase stříbro dostává nehezký šedý nádech a o lesku se nedá hovořit vůbec. Jak takový šperk vyčistit v pohodlí domova?

Určitě doma máte šuplíček či šperkovnici, kde odkládáte své cennosti, které v danou chvíli nenosíte. Po otevření zjistíte, že stříbro nevypadá zdaleka tak svěže jako dříve. Je zašedlé a dokonce v záhybech zčernalé. Co s tím? Nemusíte za čisticí prostředky v obchodě vyhodit majlant, stačí vám několik věcí, které s největší pravděpodobností budete mít doma v kuchyni či ve spíži.

Alobal je vynikajícím pomocníkem i při čištění stříbrných šperků Zdroj: Veja / shutterstock.com

Stříbro je ve světě velice oblíbeným kovem a nabízí se z něho nespočet šperků různých velikostí i tvarů. Výhodou je i fakt, že se dá snadno v případě nebezpečí přeštípnout, což se nedá říct například u chirurgické oceli. Nevýhodou naopak je přítomnost niklu, která může vést k alergii (proto lidé tíhnou k chirurgické oceli).

Návod číslo 1

K nejjednoduššímu čištění bude zapotřebí tří surovin - jedlá soda, alobal a vařící voda. Nejdříve si dejte vařit do konvice vodu. Připravte si hrnek, který vyložte alobalem – lesklejší stranou nahoru. Do hrnku vložte šperky, zalijte horkou vodou a vsypte jednu lžíci jedlé sody. Stříbrné šperky v hrnku jemně promíchejte vidličkou či nějakým jiným vhodným předmětem a nechte sodu s alobalem působit na stříbro ještě několik minut. Nelekejte se, z hrnku se bude valit nelibý zápach a i voda nebude zrovna dvakrát čistá, ale to vše k reakci patří. Před vyndáním ještě trochu šperky promíchejte a pak je vyndejte na utěrku, kde oschnou. Nakonec je přeleštěte hadříkem na šperky (seženete ho do 50 Kč). Postup je k vidění i v následujícím videu:

Návod číslo 2

Zkusit lze i ocet nebo citronovou šťávu. Postup je stejný u obou ingrediencí. Do šálku nalijte horkou vodu a do ní přidejte lžičku citronové šťávy nebo octa. Do tohoto roztoku naložte šperky a nechte je v lázni cirka 45 minut. Nařiďte si raději budík, neboť by šperky neměly být v lázni déle než jednu hodinu.

Návod číslo 3

Máte rádi kolové nápoje? I kdyby ne, udělejte výjimku a půllitrovku si kupte, bude se vám na očistu šperků mimořádně hodit! Tato metoda čištění nemůže být jednodušší. Stačí nalít colu do sklenky a šperky tam vhodit. Než vypijete odpolední kávu, budou šperky čisté. Jen je opláchněte čistou vodou a osušte.

Podobně jako kečup působí na stříbro i zubní pasta. Kartáček na zuby je dobrým pomocníkem. Zdroj: profimedia.cz

Další možnosti

Dřevěný popel – jemným popílkem pocukrujte vlhký hadřík a šperky jím přeleštěte.

Zubní pasta – trochu pracnější metoda, ne všechny pasty jsou ale vhodné. Naneste pastu na starý zubní kartáček a stříbro jím vyciďte.

Kečup – do malé mističky nalijte trochu kečupu a vhodným hadříkem nebo houbičkou na nádobí nanášejte kečup na celý povrch šperku. Nechte kečup 10 minut působit, pak jen cennosti opláchněte čistou vodou a přeleštěte hadříkem na šperky.

