Jaký strom odráží vaší duchovní sílu? Každé znamení má jiný. Který je ten váš?

Astrologové dle mytologické hvězdné mapy sestavili seznam stromů, které jsou v harmonii s vaším znamením. Přestože stromy neumí mluvit, také máte v jejich blízkosti pocit, že vám naslouchají a rozumějí? Objímáte stromy a svěřujete se jim? Zajímá vás, jaký strom je tím vaším vyvoleným?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana se dokáží přizpůsobit nečekaným situacím. Jsou odvážní a vynikají statečností. Umí být i velmi důvěřiví, na což často doplatí, ale jsou to děti pod hlavní ochranou stromu, který má mateřský aspekt a tím je olše.

Býk (21.4. - 21.5.)

Zrozenci ve znamení Býka mají ve svém astrologickém vínku daný strom sakuru. Stejně jako Býk, je sakura krásná a ztepilá. Pro Býka tento strom znamená zastavit se na chvíli v pracovním shonu, zcela se oddat přítomnosti a alespoň na chvílí vypnout mozek.

Býkův duchovní strom je sakura. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Co vás napadne při pohledu na břízu? Jemné šumění listů a majestátní bílá barva jejího kmene. Je to téměř stejné jako povaha Blíženců. Blíženci se dokáží vždy odrazit ze dna, ať už je jakkoliv hluboké. To stejné platí pro břízu. I když často vyraší v suchu, vláhu pro život si vždy najde. Blíženci by měli břízu vyhledávat a dotýkat se jí.

Blíženci by se měli dotýkat břízy. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Větve, které visí dolů a vypadají, že vás chtějí pohladit nebo obejmout. Stejně jako žena - matka narozena ve znamení Raka. S tímto znamením je spojena vrba. Způsob, jakým se pohybuje ve větru, odráží Rakův vnitřní svět a jeho citlivou a ochranitelskou povahu.

Lev (23.7. - 22.8.)

Synonymem pro zrozence ve znamení Lva je jednoznačně okázalost. Jsou to lidé, kteří mají ve svém horoskopu spřízněný strom palmu. Nejen, že palma vyvolává v mysli půvab filmových večírků a červeného koberce v Cannes, ale dle astrologické mytologie představuje palmový list symbol dlouhého života a vítězství. To harmonicky rezonuje s překypující Lví energií.

Panna (23.8. - 22.9.)

Který strom vás napadne při pomyšlení na znamení Panny? Je to jednoznačně dub. Lidé ve znamení Panny jsou nejvíce zemité z celého zvěrokruhu a stále chtějí pomáhat ostatním. Právem je spojení Panny a dubu považováno za jedno z nejsilnějších.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Váhy jsou pod nadvládou planety Venuše, která reprezentuje půvab a krásu. Pro toto znamení astrologové určili nádherný strom javor. Javor chrání nejen své svěřence od zla, ale dokáže je povzbudit k nalezení dostatku sil na překonání životních nezdarů. Proto si nejen lidé ve znamení Váhy javor často vysadí ve svých zahradách.

Javor chrání Váhy před zlem. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Zrozenci ve znamení Štíra jsou ze všech znamení zvěrokruhu nejvíce mystičtí. Opravdová síla tohoto znamení se zakládá na jeho schopnosti využívat svá přání a vydržet i zásadní životní nepohodlí nebo křivdy. Podobný je i břečťan, který symbolizuje vytrvalost a dlouhověkost.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Veselý, pozitivní i když trochu bláznivý Střelec. Lidé narození v tomto znamení jsou známí svým proměnlivým charakterem a bývají náladoví, i když se s tím snaží bojovat. Toto znamení nestrpí ve svém okolí dlouhodobě špatnou energii nebo náladu a když už, tak se snaží všechny svým šarmem rozveselit. Duchovním stromem Střelců je eukalyptus, který svou vůní podporuje pozitivní energii.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Zrozenci ve znamení Kozoroha patří mezi největší znalce uchovávání historických událostí a vedou na předních příčkách ve zdolávání problémů. Lidé narození v tomto znamení dokáží hluboce uctívat tradice a kulturní hodnoty. Ve vzájemné symbióze jsou Kozorozi se sekvojemi, které představují historii, ale především moudrost.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářovým duchovním stromem je olivovník. Již v dávných dobách symbolizoval mír a přátelství. Stejně jako zrozenci ve Vodnáři, kteří si váží harmonie a společenství. Olivovník představuje pečující rostlinu, která nám dává své cenné bohatství.

Vodnářův strom je olivovník. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Možná se divíte, proč zrovna fíkovník Banyán a znamení Ryb. Ryby uzavírají zvěrokruh a duchovní síla tohoto stromu představuje nesmrtelnost a osvícení. Fíkovník Banyán má v astrologii velkou a hlubokou symboliku vnímání, stejně tak jako zrozenci v tomto znamení.

