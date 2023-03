Stydlíni podle horoskopu: Tato znamení jsou tak stydlivá, až se ničí. Znáte je?

Stydliví lidé jsou často označováni jako introverti, ale není to pravda. Stydlivý člověk, na rozdíl od introvertů touží po společnosti, ale bývá trochu nedůvěřivý a je obvykle hodně plachý. Roli v tom hraje znamení zvěrokruhu. Která znamení patří mezi největší stydlíny?

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je často nazýván nejstydlivějším znamením zvěrokruhu. Toto znamení je tvrdohlavé a hlasité, pouze pokud je znáte osobně. Ale pokud se ocitne ve společnosti lidí, které sotva zná, Rak jen sedí, dívá se stranou a poslouchá, než aby skutečně aktivně přispíval do diskuse. Může to být částečně proto, že ve skutečnosti nechce, aby lidé věděli, co má na mysli, a také proto, že je zaneprázdněný pozorováním lidí kolem sebe.

Rak předstírá, že se baví. Uvnitř se děsně stydí. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Toto velmi citlivé a emocionální hvězdné znamení si obvykle nárokuje první místo v seznamu nejstydlivějších znamení zvěrokruhu. Ryby jsou vždy na okraji a velmi vážně střeží své pocity. Nechtějí, aby jim někdo šlapal po srdci, a tak si dávají záležet, aby nikoho nepustili dostatečně blízko. Děsí se prvních dnů kdekoli - ve škole, v práci, v nové společnosti. Skupinové diskuse a rozhovory jsou jejich osobním peklem. Toto zasněné hvězdné znamení se dobře vyjadřuje uměním nebo jinými kreativními prostředky.

Štír (24.10. - 22.11.)

Pro mnohé bude překvapením, že je Štír v tomto žebříčku. Pravdou je, že ve skutečnosti nejsou stydliví, ale předstírají, že jsou. Pro toto tajemné znamení zvěrokruhu je neuvěřitelně těžké lidem důvěřovat, takže se uchýlí k plachosti ve snaze vylákat z lidí informace. Nechávají mluvit ostatní, protože jsou příliš zaneprázdněni shromažďováním informací. Štír také nesnáší sdílení soukromých informací nebo tajemství, což je opět jeden z důvodů, proč raději mlčí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Nejhorší noční můrou tohoto perfekcionistického hvězdného znamení je mluvit mimo pořadí nebo říkat něco, s čím všichni ostatní nesouhlasí. Panna je obvykle sebevědomá, pokud se drží své práce. Tito lidé nejsou moc dobří na schůzkách nebo v rozhovorech se svými klienty. Žijí v neustálém strachu, že se stanou terčem posměchu. Takže v jakékoli konverzaci, než něco řeknou, je najdete dlouho a usilovně přemýšlet. Improvizované a impulzivní odpovědi prostě nejsou silnou stránkou Panny.

Panny se hodně stydí. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou od přírody velmi rozporuplní. Jsou plaší, ale také jsou skvělými vůdci. Toto hvězdné znamení funguje velmi dobře pod tlakem, je skvělé pro většinu lidí a pravidelně dostává ocenění zaměstnanec měsíce. Lidé si zvykli vidět je ve vedení. Jak to, že jsou na tomto seznamu nejstydlivějších znamení zvěrokruhu? Jsou totiž obecně stydliví, pokud jde o emoce a pocity. Kozorohům obvykle trvá roky, než se přiznají ke své zamilovanosti. Ale nejlepší na Kozorohovi je, že se neustále snaží posouvat své hranice. Jednoho dne už nebude tak stydlivý, to je jisté.

