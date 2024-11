Podzimní sezóna je ideální čas na změnu a osvěžení vzhledu. Pokud hledáte účes, který zvýrazní rysy, zeštíhlí obličej a přitom působí stylově, krátké střihy jsou tím pravým řešením. Pojďme se tedy podívat na trendy, které dominují podzimu, a zjistit, co je pro starší ženy stále v módě.

Podzim přináší nejen změnu počasí, ale také chuť experimentovat s novým vzhledem. Pro mnoho žen je toto období ideální čas na osvěžení vlasového stylu. Krátké účesy jsou vždy oblíbené a nadčasové. Omlazují, dodávají obličeji jemnější rysy a zeštíhlují. Podívejme se, jaké podzimní účesy stojí za pozornost a proč se k nim vrací stále více zralých žen.

„Pokud bych to ale měla vzít z estetického hlediska, tak dlouhé a krátké vlasy zeštíhlují, naopak délka po ramena může opticky přidat pár kilo. Někdy je to žádoucí. Třeba u extrémně štíhlé ženy s podlouhlým obličejem je mikádo ta nejlepší volba. Naopak žena, která potřebuje opticky zeštíhlit, by měla mít dlouhé či krátké vlasy,“ radí kadeřnice Martina Odstrčilová.

Pixie cut: Symbol odvahy a elegance

Pixie střih je klasikou, která nikdy nezklame. Hodí se pro ženy, které chtějí podtrhnout své rysy a dodat své tváři charakter. Krátké a odvážné pixie účesy vytvářejí mladistvý vzhled a snadno se udržují. Různé variace tohoto střihu, například s delší ofinkou nebo vyholenými boky, dodávají na originalitě. Tento styl nejenže omladí, ale dodává i odvahu a sebevědomí.

Bob s vrstvením: Elegantní a svěží

Bob je nestárnoucí účes, který zvládne podtrhnout eleganci i jemnost. Pro podzim je ideální volbou bob s vrstvením. Tento typ střihu zajišťuje větší objem, což je perfektní pro ženy s jemnějšími vlasy. Výhodou je snadná údržba a možnost měnit styl podle nálady – například z hladkého účesu na zvlněný „beach waves“ look.

Asymetrické střihy: Moderní a hravé

Asymetrie v účesu zaujme na první pohled. Tyto střihy jsou oblíbené pro svůj neobvyklý vzhled, který okamžitě zjemní linie obličeje. Delší část účesu může elegantně rámovat obličej a dodat mu na šmrncu. Asymetrické účesy nabízejí prostor pro kreativitu, takže si každá žena může vybrat, co jí bude nejlépe slušet.

close info Alexandra Kalashnikova / Shutterstock zoom_in Podkova třikrát jinak: Pokud je vám nad padesát, tento podzimní účes je pro vás ten pravý.

Krátké kudrliny: Návrat ke kouzlu osmdesátek

Kudrnaté vlasy se vrací do módy. Na podzim mohou krátké kudrny působit jako osvěžení celkového vzhledu. Tento účes působí živě a energicky. Kudrliny dodávají objem a zajímavou strukturu, což je ideální pro podzimní dny, kdy vlasy občas postrádají jiskru.

Účesy s podholením: Odvážná volba pro stylové ženy

Podholení je odvážným prvkem, který kombinuje eleganci s rebélií. Krátké střihy s podholením a delší vrchní částí nabízejí nespočet stylů pro experimentování. Je možné je upravovat různými způsoby – hladce uhladit dozadu, vytvořit vlny nebo účes jednoduše načechrat pro ležérní vzhled.

Francouzský bob: Inspirace z Paříže

Francouzský bob, inspirovaný pařížským stylem, je elegantní a jednoduchý účes, který přináší sofistikovanost. Kratší délka a hladké linie jsou ideální pro podzimní sezonu. Tento účes vypadá skvěle s přirozenými vlnami nebo rovnými vlasy a dodává nositelce šarm a eleganci.

Co je na krátkých podzimních účesech nejlepší

Krátké podzimní účesy nejsou jen o módě, ale také o pohodlí. Snadná údržba a možnost rychlého stylingu patří mezi hlavní důvody, proč jsou tak oblíbené. Správně zvolený střih dokáže zvýraznit rysy obličeje a dodat na sebevědomí. Navíc podzimní móda často vyžaduje kombinaci elegance a praktičnosti – a krátké účesy přesně toto splňují.

Podzimní období přináší příležitost k vyzkoušení nových vlasových stylů. Krátké účesy omlazují, zjemňují rysy a mohou dodat na stylu. Od pixie střihů přes vrstvené boby až po odvážné asymetrické střihy – každá žena může najít svůj ideální podzimní účes, který podtrhne její krásu a osobnost.

