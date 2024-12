V chladném počasí není nutné nosit jen kalhoty. Mnohem víc zdůrazní ženské křivky sukně. Které jsou trendy na letošní zimu a žádná žena by se jim neměla vyhýbat?

Letošní zimu hýbou světem módy sukně. Nejedná se jen o oblečení na zvláštní příležitost, ale hodí se na běžné denní nošení i do práce. Navíc jsou nejen pohodlné, ale dodají i punc elegance, vyzdvihnou ženskost a příjemným způsobem zvýší zdravé sebevědomí. Které typy sukní jsou momentálně „IN“ a měli byste o ně svůj šatník rozšířit?

Sukně tužkového střihu

V tomto případě se jedná o základní výbavu každé ženy, neboť dodává jistou dávku elegance a sofistikovanosti. Výborně zdůrazňuje přirozené křivky těla a je střižená tak, že obepíná spodní polovinu těla od pasu až ke kolenům.

Tento druh sukně je skvělou volbou pro ženy všech tvarů a velikostí. Jestliže patříte k ženám se sportovní postavou bez výrazných boků, optickým způsobem vytvoří iluzi křivek. Ženám s postavou přesýpacích hodin, které mají štíhlý pas, vyvinuté poprsí i boky, naopak jejich přednosti zvýrazní. Tohoto střihu se nemusí obávat ženy plnoštíhlé, je ze správného elastického materiálu, takže nedostatky vyhladí a postavu hezky vytvaruje.

Ačkoliv mnozí považují tužkovou sukni za oblečení, které se hodí jen na pracovní schůzky a jednání, opak je pravdou. Je totiž vhodná pro jakoukoliv příležitost. Záleží jen na tom, s čím ji zkombinujete.

Tužková sukně se skvěle hodí k běžně nošeným crop topům jako jsou trička a mikiny, a to ve všech tvarech i barvách. Jestliže chcete dosáhnout elegantního a profesionálního vzhledu, doplňte tento druh sukně s dobře padnoucím blejzrem nebo výraznou košilí se zajímavými knoflíky. V případě ležérnějšího stylu či večerního outfitu neváhejte sukni zkombinovat s výraznou halenkou, ale i originálním vypasovaným svetříkem.

Áčková sukně

Sukně, která svým střihem připomíná písmeno „A“, nikdy nezklame a jedná se o líbivou klasiku. V pasu je sukně užší a směrem ke kotníkům se postupně rozšiřuje. Pomáhá tak vytvářet iluzi postavy přesýpacích hodin, a je tudíž značně lichotivá k postavě. Příjemným způsobem zvýrazní pas, obepne boky i stehna a rozšíření směrem dolů zakryje veškeré možné nedostatky spodní poloviny těla.

Ideální je pro ženy, které mají figuru ala hruška, jelikož schová široké boky, ale službu vždy udělá i ženám s postavou ve tvaru jablka či obdélníku, kterým naopak potřebné křivky dodá. Áčkovou sukni je nejlepší doplnit zastrčenou halenkou nebo košilí, ale dobrou volbou je i vypasovaný top.

Midi sukně

Letos se do popředí módy dostávají i midi sukně, které mají délku někde mezi koleny a kotníky. Díky tomu vytvářejí vyváženou rovnováhu mezi všemi styly a působí sofistikovaně. Právě proto jsou vhodné nejen do společnosti, ale i do neformálního prostředí. Midi sukně je univerzální kousek, který byl měl být součástí každé ženské skříně, hodí se totiž nejen pro všechny druhy postavy, ale i pro všechny věkové kategorie.

Vysokým ženám jedinečným způsobem podtrhne jejich výšku a menším ženám ve spojení s vysokými podpatky naopak dodá iluzi dlouhých nohou. Na běžné denní nošení lze zkombinovat s tričky i teniskami a pro profesionální vzhled ji stačí doplnit halenkou a lodičkami nebo kozačkami. Je na vás, jaký střih zvolíte, i v tom je příjemná variabilita midi sukní. V áčkovém střihu dodá každé ženě šmrnc, kdežto v tužkovém střihu budete více rafinované a sexy.

Plisované sukně

Na stálé příčce se stále drží i sukně plisované. Nejsou jen hitem teplých dní, v letošním roce byly i trendem celého podzimu a stejně tak budou „IN“ i během celé zimy. Stačí je volit z teplejších materiálů.

Přestože na první dojem působí elegantně, vypadají perfektně i v kombinaci s ležérními kousky. V zimě lze plisovanou sukni nosit s teplým svetrem a punčochami a doplnit ji výrazným páskem. Dobrou volbou je i sako a s elegantním plisem atraktivně korespondují i mikiny.

