Tato znamení začnou během superúplňku nový život. Co je potká po 31. srpnu?

V měsíci srpnu nám vesmír nadělil dva superúplňky. Ten první proběhl 1. srpna ve znamení Vodnáře a nyní se můžeme těšit na superúplněk, který nastane 31. 8. ve znamení Ryb. Stejně jako znamení Ryb budeme intuitivnější a vnímavější k okolí, ale zároveň pocítíme obrovský příval nové energie. Která znamení čeká nový začátek v životě? Patříte mezi ně?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Zrozencům ve znamení Blíženců přinese superúplněk nové příležitosti v oblasti kariéry. Jejich vysoké pracovní nasazení bude po zásluze odměněno a to buď povýšením a nebo atraktivní pracovní nabídkou. Také v oblasti osobního rozvoje a vzdělávání je velmi pravděpodobné, že dostanou příležitost, která se neodmítá. Může to být práce či studium v zahraničí.

Blíženci dostanou příležitost, která se neodmítá. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva budou v období po 31. srpnu prožívat vrcholnou formu harmonie v rodině a partnerství. Romantické výlety, večeře při svíčkách, radost a pohoda v rodinném kruhu s těmi nejbižšími, to bude přesně to pravé. Finance a investice se ocitnou tentokrát na vedlejší koleji, ale pozor, vůbec není vyloučeno možné dědictví.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pracovité a nerozhodné Váhy. Lidé v tomto znamení by si počátkem září měli udělat důslednou rekapitulaci svého vrcholného pracovního nasazení a zejména vlivu na jejich zdraví. Je na čase občas říct dost a věnovat se pouze sami sobě. Jejich nynější pracovní tempo je tak vysoké, že ani nevnímají letní dny. To by se jim mohlo na podzim vymstít. Rozhodně by měli zvolnit.

Váhy by si měli odpočinout. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Zrozencům ve znamení Štíra bude superúplněk přát na poli lásky, zejména pak plodnosti a celkové životní pohody. Lidé, kteří by si přáli potomka, mají obrovskou šanci na splnění tohoto přání. A také Štíři, kteří žijí sami, mohou očekávat, že potkají tolik spřízněnou duši, po které dlouhodobě touží. Ve stávajících partnerských vztazích se mohou těšit na pozitivní vyjasnění veškerých nedorozumění.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Zrozenci ve znamení Vodnáře nebudou mít v září prostor a čas na své snění a altruistické pohnutky. S příchodem Modrého úplňku je čekají zásadní změny v okruhu financí. Nutno dodat, že k lepšímu. Ať se to již bude týkat nové pracovní nabídky, zvýšení platu nebo investic. Magická energie superúplňku Vodnářům přináší i fakt, že se nemusí bát možného neúspěchu, nebo špatného rozhodnutí, neboť hvězdy jsou jim nakloněny.

Zdroje: collective.world, people.com