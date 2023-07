Svatební kytice: Samosběr i květiny, které se obejdou bez vody. Úžasná inspirace

Dovedete si představit svatbu bez svatební kytice? Ať už jde o velkolepou veselku, nebo minimalistický obřad, květiny by nevěstu doprovázet měly. Jsou živým symbolem krásy, štěstí i lásky.

Kytice s dobrým rodokmenem

Svatební kytice může být víc než jen doplňkem. Měla by zrcadlit osobnost nevěsty, vyjádřit její city, podtrhnout její krásu, podpořit ji a dodat skvělý pocit. A také by měla vydržet spolehlivě svěží. Jenže právě toto květiny z dovozu mnohdy nesplní. Stále více nevěst proto touží po květinách s dobrým rodokmenem, ohleduplně vypěstovaných, které necestovaly letadlem přes půl planety. Mohou si je vypěstovat samy, nebo je pro ně přichystají jejich blízcí. Anebo mohou využít služeb květinových farem, které se odvážně vrhly do pěstování květin k řezu a nabízejí ekologickou alternativu ke květinám z dovozu.

Jedinkrát za život

„Svatební kytice vás bude provázet jednou za život, měla by dokonale splnit vaše přání. Vyberte si květiny vašeho srdce, zvolte barvu i styl. Nemůžete si vybrat? Popovídejte s floristkou a nechejte to na ní. Nás v Loukykvět baví při vázání obojí – jasné zadání i naprostá volnost. Pokud zvolíte druhou možnost, potřebujeme však alespoň nápovědu – jaká je vaše oblíbená barva nebo kde se bude svatba konat, napoví nám i fotografie šatů,“ vysvětluje floristka Alena Kačmaříková z květinové farmy Loukykvět.

Svatební kytice by měla zrcadlit osobnost nevěsty. Zdroj: Ondřej Kaftan

Nevěsty všech ročních období

„Mnoho nevěst touží po pivoňkách, které však kvetou jen krátce v červnu. Právě v tom je jejich kouzlo! A navíc rychle vykvétají. Sklízíme je jako poupě, aby zákazníkům vykvetly až těsně před svatbou. Pokud si přejete náruč poctivých voňavých pivoněk, vdávejte se v červnu,“ radí zahradnice.

Krásné kytice však podle floristky mohou doprovázet nevěsty v každém ročním období: „Na jaře se nabízejí cibuloviny v čele s tulipány v nespočtu variet – od drobných s jemnými okvětními lístky přes klasiky našich babiček až po obří plnokvěté, které vzhledem připomínají právě pivoňky. Okouzlující jsou i drobné narcisy, sasanky, orlíčky, pryskyřníky a křehounké islandské máky, které jarním kyticím dodají tolik žádoucí výrazný květ. Zeleň je časně zjara nedostatkové zboží, kytici doplníme třeba rozkvetlou trnkou. V létě je možné vše. Můžete zvolit pestré a jásavé barvy, nebo naopak romantickou růžovou.

I minimalismus v podobě bělostných květů se spoustou zeleně se k letním svatbám hodí, zvláště pokud se konají pod klenbou stromů. Královnou podzimu je u nás na farmě jiřina, stálice českých zahrad. Barevná škála je obrovská, a nabízí květenství větší než dlaň i malé kulaté pomponky. V zimě je třeba improvizovat. Ovšem i zimní kytice vzešlé z naší krajiny mají své kouzlo. Použít lze větve jehličnanů, napučené větvičky a také vše, co jste si v létě stihli nasušit.“

Bílé frézie se často objevují ve svatebních kyticích. Zdroj: dabyki.nadya / Shutterstock.com

Na zámek i do lesa

Výběr kytice záleží i na místě, na kterém se svatba koná. Právě to určuje atmosféru a mělo by odpovídat i přáním a osobnosti nevěsty.

„Obřady na loukách a v lesích jsou stále oblíbenější. Na kytice pro ně používáme luční květy, traviny, kapradiny i větve a necháme vyniknout přirozený půvab a divokost. Kytici jako rozkvetlou louku vytvoří chrpy, černuchy, hlaváče, kopretiny, trávy, řebříčky, řimbaby či večernice. Dokonce i z kvetoucích bylinek může vzniknout nádherná a úžasně voňavá kytice – krásně kvete třeba šalvěj, máta, levandule, heřmánek, měsíček, šanta, dobromysl i třezalka. Ke svatbám na zámku se většinou hodí jemnější barvy a noblesní květy jako pivoňky a růže. Na farmě používáme především nádherné staré anglické odrůdy David Austin. Jsou velmi atraktivní v plném květu, ale i jako poupátka, která se díky výdrži skvěle hodí do věnečků nebo ozdob připínaných na oblečení – korsáží. A na podzim se zámkem ladí ušlechtilá jiřina v barvě café au lait,“ shrnuje své zkušenosti floristka.

A co svatby ve stodole nebo na zahradě? „Nebojte se pestrosti a klidně dejte dohromady červenou, modrou, zelenou i žlutou. Srdeční záležitostí jsou květiny našich babiček, jako je astra či cínie. Nabízejí nádherné barevné variace a doplnit je můžete třeba jemným závojem pakmínu.“

Aby vydržela co nejdéle

Svěžest květin prodlouží voda a chlad. Napojení ve váze jim dopřejte kdykoli je to jen možné. Pokud možno je v chladu a se stonky ve vodě i převážejte. Jen pozor na to, že pokud květiny přemísťujete z velmi chladného prostoru pod horké slunce, mohou povadnout následkem teplotního šoku. Na čas strávený při obřadu je proto připravte postupně.

Květiny, které se obejdou bez vody

Ke svatbě patří i květinové věnečky, náramky či korsáže pro ženicha a svatebčany. Uchovávejte je v chladu co nejdéle a nasaďte je až těsně před obřadem. Skvěle se do nich hodí květiny k sušení, které nevadnou, ale schnou do krásy – například slaměnky, bodlákovité máčky, kraspédie či smilky. Mezi další květiny s dobrou výdrží patří astry, hvozdíky, karafiátky a rozmanité traviny.

Na farmě i samosběr

Na květinové farmě Loukykvět nabízejí nevěstám rozmanité služby. Od Svatby na míru, kdy floristé vše dovezou a zařídí, až po mnohem méně nákladný Květinový samosběr, kdy si na záhonech farmy nevěsty květiny natrhají i uvážou samy.

