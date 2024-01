Nevyhazujete starší svetry! Materiál se dá ještě výborně použít třeba na obleček pro vašeho psa. Je to docela jednoduché! Recyklovaný svetřík zahřeje pejska a vás zase radost z toho, že jste ušetřili i materiál a ani práce nebyla zbytečná.

Ze starého svetru nový obleček pro pejska

Ne všichni pejsci vypadají jako potomci vlků. Malé krátkosrsté rasy s vypouklýma očima jsou sice rozkošná kapesní zvířátka, ale ve volné přírodě by čivavy a ratlíci válčili s predátory i počasím jen velmi těžko, i když jsou to zvířátka uštěkaná a zuřivá. Stejně jako tyto maličké rasy i méně osrstění velcí psi v zimě trpí chladem a zvládnou jen kratičké vyvenčení nebo se roztřesou už v nevytopené chodbě. Takovým čtyřnohým miláčkům je potřeba trochu pomoci a obléknout je.

Do čeho? No to je docela jednoduché, pro psy se dnes šijí nejen mikiny, ale i péřové vestičky. Pořídíte je online a podle typu, velikosti, kvality a výhřevnosti se pohybují ceny v rozpětí od dvou set až do tisíců. Svetřík nebo flísový obleček můžete mít ale také zadarmo. Jak? Jednoduše ho můžete doma ušít svépomocí.

Podívejte, jak svižně jde práce od ruky někomu, kdo ví, co dělá. Na YouTube kanálu „ehow“ pro vás připravili návod od začátku až do konce.

Zdroj: Youtube

Jak se poprat se svetrem nebo mikinou?

Výroba takového svetříku má ale také svá úskalí. K videu je třeba dodat, že „inch“ znamená palec, tj. 2,5 cm, které je třeba přidat na švy k mírám psa.

Pokud pracujete se svetrovinou, pak je nutně použití šicího stroje. Rychle a hustě prošije kusy pletených dílů a díky tomu neutečou žádná očka. Pokud byste zkoušeli šít takový svetřík v ruce, práce by vám trvala velmi dlouho a výsledek by vás nejspíš moc netěšil už kvůli náročnosti.

Pro ty, kteří chtějí mít podobný obleček, ale vládnou jen jehlou a nití, je tu také alternativa. Tou je použití polar flísu, případně teplákoviny. Ustřižený flís se nepáře, jen mírně se vytahuje, což při šití v ruce nedělá žádné problémy. Podobně je na tom i materiál na teplákové mikiny. Z flísové nebo teplákové mikiny můžete také jen ustříhnout rukáv nebo nohavici z tepláků a vyhnout se tím šití úplně.

Ustřižený kus může vypadat zhruba nějak takto. Bohužel se rukáv nebo nohavice hodí jen pro malé psy, kteří mají ty správné míry.

Také zbytky svetru recyklujte

Co pak se zbytkem mikiny nebo tepláků? Nezapomeňte použít i druhý rukáv! Psí obleček sice odhaluje rozkrok a zadeček, ale nehody se i přesto dějí! Určitě se proto bude hodit mít vždy druhý obleček v záloze. Z těla mikiny nebo svetru můžete ušít potah na polštář nebo psí pelech. I ten pejsci v zimě ocení!

Zdroje: lifehacker.com, thethriftycouple.com