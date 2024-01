Svetr nevyhazujte, ale hned doma zrecyklujte! Takový materiál se výborně hodí nejen na rukavice, ale i řadu dalších kousků. Nedokážete si to představit? Tak se nechte inspirovat. Internet je plný dobrých nápadů jak svetr recyklovat. Rukavice zvládnete vyrobit raz dva!

Staré svetry ani mikiny nejsou na vyhození! Recyklujte

Máte svetry nebo mikiny, které jsou příliš malé, velké, děravé anebo je prostě už nechcete nosit? Rozhodně můžete někoho v nouzi podarovat, ale pokud je to materiál zajímavý a vlastně se vám docela líbí, pak by byla škoda takové oblečení vyhodit. Starý svetr se dá totiž použít na spoustu věcí. Vyrobíte z něj rukavice, návleky na nohy i ruce nebo šálu, povlaky na polštáře a tak dále. Zkuste to! Určitě neprohloupíte.

Vypadat to může třeba takto. Sedm nápadů, co udělat a jak se starým svetrem pro vás připravili na YouTube kanálu Sewing Ideas.

Zdroj: Youtube

Pusťte se do svetru po hlavě

Svetr není nic jiného než zajímavý materiál. Má spoustu předností jako je textura, hřejivost, někdy i zajímavý vzor, ale je tu i jedna podstatná nevýhoda. Svetr se samozřejmě může párat, a proto je nutné vzít si na pomoc šicí stroj. Nemusíte ale mít kdovíjaké zkušenosti. Stačí šít rovně a materiál řádně prošít, klidně i několikrát.

Podobných prací se nemusíte bát. Pokud neuspějete, materiálu vám nemusí být líto, když je starý a vlastně na vyhození. Právě proto jsou tyto a podobné projekty báječné pro začátečníky všech věkových skupin.

Ještě snazší bývá práce s pevnějšími látkami. To stejné tedy můžete udělat i s mikinami z teplákoviny nebo polar flísu. Jejich výhodou je naopak to, že se nepářou, jen teplákovina se bude v ustřižených krajích rolovat. Flís je čistě syntetický a jen se mírně vytahuje.

Jak vyrobit rukavice ze svetru nebo mikiny?

Co se týče šití rukavic, můžete si najít sofistikovanější verzi, jako je například ta na obrázku, ale také stačí tvar vystřihnout podle vaší ruky. Ideálně ale tak, že si ruku nebo jinou vaši rukavici napřed obkreslíte na papír. Do oblouku vyspravíte tvar okolo prstů a ujistíte se, že rukavice je i dostatečně dlouhá čili kryje zápěstí. Na papír přikreslete také centimetr na šev, a pak si tento vlastnoručně vyrobený střih z papíru teprve vystřihněte nůžkami. Díky takovému primitivnímu střihu budete mít jistotu, že je rukavice dostatečně velká a po ušití se tedy nečekaně nescvrkne na dětskou verzi a díky střihu budou také obě rukavice stejného tvaru.

Nezapomeňte využít toho, že má svetr v krajích pružné náplety. Umístěte tedy střih tak, aby náplet kryl zápěstí. Obě na sobě ležící vrstvy materiálu sešpendlete uprostřed, aby vám svetrovina nikam neutíkala a ostrými nůžkami obstřihněte materiál podle vytvořeného střihu.

Nestříhejte nic od oka. Na šicím stroji použije rovný steh k sešití obou kusů a pak entlovací čili cikcak steh k obroubení, čímž zabráníte párání. U flísu a teplákoviny obroubení není nutné, ale zase bude výrobek pěkně zapravený i uvnitř.

Hledáte-li inspiraci, nezůstávejte jen u YouTube videí. Na internetu a na platformách jako je Pinterest, ale také Instagram, najdete celou řadu obrázků a videí i s odkazy na blogy, které vám mohou poradit a kde se rozhodně můžete inspirovat. Návody hledejte pod anglickým heslem „tutorial".

Zdroje: saltinmycoffee.com, hobbyfarms.com