Blíží se čas Dušiček, kdy asi každý z nás navštíví hřbitov a zavzpomíná na své blízké. Vyzdobte jim k této příležitosti hroby a uctěte tak jejich památku. Připravit si můžete třeba podzimní svícen, který vypadá naprosto božsky.

Památka zesnulých připadá na 2. listopad, kdy se lidé vydávají na hřbitov zapálit svíčky. Položte letos na hroby dušičkovou dekoraci v podobě podzimního svícnu z přírodních materiálů. Vydejte se už teď proto na procházku do lesa, kde seženete téměř vše potřebné, co na výrobu budete potřebovat. Postup už je poté jednoduchý a rychlý.

Přírodní svícen si můžete vyrobit také podle video návodu na YouTube, na kanálu Domowe pasje Anki:

Dary z přírody

Materiál na výrobu svícnu snadno seženete v lese nebo dokonce i na zahradě. Nastříhat si můžete větvičky smrku, jalovce, jedle nebo borovice. Mimo nich se hodí na dekoraci také břečťan nebo přísavník pětilistý, který se na podzim barví do nádherných odstínů červené. Posbírat můžete rovněž pár šišek nebo červené plody skalníku.

close info Agnes Kantaruk / Shutterstock.com zoom_in Neomrzí ani malý svícen z šípků a túje.

Vlastní výroba základu

Základ svícnu si můžete zakoupit, a to v podobě korpusu, nebo si ho můžete sami vyrobit ze šlahounů popínavých rostlin či tenkých a pružných větviček. Pružné větvičky nebo šlahouny stočte do kruhu a jejich konce obmotejte kolem dokola, přičemž větvičky by neměly v žádném případě popraskat. Vše můžete ještě upevnit provázkem, kterým ke kruhu přivažte konce větviček, aby nevyčnívaly.

Vázání větviček či listů

Na připravený věncovitý základ začněte skládat posbírané větvičky nebo listy, které upevňujte floristickým drátkem. Vše můžete různě kombinovat s jinými druhy stromů, čímž krásně vytvoříte několikabarevný věnec. Některé větvičky můžete nechat i volně trčet, aby to nepůsobilo dojmem jednotvárnosti.

close info Shutterstock zoom_in Podzimní věnec může mít několik různých podob, avšak doprostřed se vždy umístí lucerna.

Dozdobení věnce

Na závěr zapíchněte do věnce ještě pár větviček s červenými bobulemi a pomocí tavné pistole přilepte šišky. Do středu věnce pak vložte skleněnou lucernu se svíčkou a vkusnou ozdobu máte hotovou! Poté už jen stačí zajít na hřbitov a svícen rozsvítit.

Miska s vřesem

Místo věncovitého základu můžete vyrobit svícen také z větší misky. Na jednu stranu misky dejte několik malých květináčů s vřesem. Nasbíranými větvičkami či mechem vyplňte vnitřek tak, aby květináče rostlin nebyly vidět. Následně postavte doprostřed lucernu se svíčkou, jejíž spodní část můžete zakrýt šiškami, barevnými listy nebo jinými přírodními dekoracemi. Tento svícen z vřesů bude zdobit hrob ještě dlouhou dobu po Dušičkách.

Zdroje: prozeny.cz, abecedazahrady.dama.cz, kreativnitechniky.cz