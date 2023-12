Advent je tady! Už tuto neděli můžete zapálit na adventním věnci svou první svíčku. Víte, jakou by měla mít barvu?

Čekání na Ježíška (potažmo na Vánoce) je někdy pořádně zdlouhavé. Proto je tu adventní věnec, který vám tuhle chvíli zkrátí a zpříjemní. Podle tradic by měl mít čtyři svíčky a každá z nich symbolizuje jednu adventní neděli. Tento víkend začíná „železná“, pak bude následovat bronzová, stříbrná a nakonec i zlatá.

Chcete se něco dozvědět o 1. adventní neděli? Mrkněte na příspěvek FMA Selesiánek. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Význam svíček

Podle historiků se první adventní věnec dostal do Čech z Německa ve 20. století. Kruhový tvar věnce symbolizuje životní koloběh, vzkříšení a věčný život. Zelené větvičky jehličnanů (případně cesmíny) jsou metaforou života. Svíčky zase připomínají Ježíšův kříž. Každá z nich nese s sebou svoje poselství. První znamená naději, druhá mír, třetí přátelství a čtvrtá? Lásku…

Tradiční barvy na věnci

Dnes na symboliku adventního věnci nikdo moc nedbá a lidé si ho pořizují podle barvy, která se jim hodí do interiéru. Pokud byste se chtěli držet tradic, tak by váš adventní věnec měl mít tři fialové svíčky a jednu růžovou. Fialová symbolizuje pokání a důstojnost. A růžová? Přátelství. Pokud by se vám nelíbila fialová, můžete jí nahradit červenou, která pro změnu symbolizuje prolitou Kristovu krev. V některých případech může mít adventní věnec i pět svíček. Ta poslední – bílá – se dává do středu a pálí se na Štědrý den.

close info Profimedia zoom_in Barvy svíček mají na adventním věnci svůj význam.

I zapalování má svá pravidla

Podle tradice se svíčky zapalují ve směru hodinových ručiček. První a druhou adventní neděli se „pálí“ svíčka fialová. Třetí neděli v pořadí byste měli rozzářit růžovou svíčku. A nakonec celý „adventní“ koloběh by měl skončit znovu svíčkou fialovou… Přejeme vám krásné „osvícené“ adventní dny!

Co dělat, aby vám svíčka vydržela…

- Před zapálením svíčky zkraťte knot na 0,5 centimetru.

- Chcete, aby svíčka hořela déle a nekapal z ní vosk? Zhruba hodinu před použitím ji ponořte do slané vody.

- Pokud se vám nechce dávat svíčku do slaného nálevu, můžete ji šoupnout na chvíli do mrazáku. Bude to mít stejný efekt!

Zdroje: www.blesk.cz, www.parafin-jericha.cz