Vánoce se pomalu, ale jistě blíží. Advent je prakticky již za dveřmi, a to vyžaduje, abyste ve svém domově zajistili krásnou vánoční atmosféru. Pomohou vám s tím svíčky v pánvi. Nevěříte? Podívejte se.

Momentálně je ještě období podzimu, ale všichni vědí, co se chystá za necelý měsíc. Jedno z nejkrásnějších období celého roku neboli advent, zima a Vánoce. Malé děti se již těší na dárky, větší děti se těší na zimní dny bez školy a dárky a zbytek populace se těší na krásnou atmosféru, kterou advent a Vánoce přinesou. Proto je potřeba, byste i ve vašem domově zajistili vánoční atmosféru. A to je jednodušší, než byste si mysleli.

Youtube video, jak udělat vánoční svíčku, najdete na kanále simple & fast:

Zdroj: Youtube

Atmosféra Vánoc

Vánoce jsou krásné, ale i lehce stresující období. Malé děti se těší, co jim Ježíšek přinese, ale vy máte na práci vše potřebné zařídit. Musíte koupit stromeček, pořídit nějaké hezké nové ozdoby, nakoupit dárky jak na Štědrý den pod stromeček, tak na Mikuláše, pořídit hromadu vánočních františků, napéct tunu cukroví, schovat dárky na tajné místo, kam se vaše ratolesti nedostanou, tajně dárky zabalit, a podobně. Je to sice stres, jak běs, ale to vše se vyplatí. Nic se totiž nevyrovná malým rozzářeným očičkám, když uzří nadílku pod stromečkem.

Co je na období Vánoc velice zajímavé je, že mnoho lidí říká, že voní. Co je taková vůně Vánoc? Samozřejmě kromě františků jsou to mandarinky, pomeranče a skořice. A na tom se spousta lidí shodne. Vánoční atmosféru u vás doma lze tudíž skvěle navodit pomocí právě těchto vůní. A velice vás potěšíme, jelikož kvůli tomu nemusíte kupovat žádné předražené svíčky nebo spreje. Dokonale vám postačí 4 klasické bílé svíčky a pánev.

Vůně Vánoc

Vezměte si 4 bílé svíčky, které se dávají do svícnů. Rozehřejte si pánev, a následně na ni svíčky položte. Než bude vosk úplně průhledný a roztátý, vezměte si pomeranč, citron a skořici. Z každého ovoce odkrojte zhruba 3 menší plátky a naskládejte každý z nich na jednu stranu menší sklenice. Jeden plátek dejte dospodu. Následně si vezměte skořici a postavte ji do sklenice mezi plátky citronu a pomeranče. Ještě si vezměte zhruba 1 polévkovou lžíci hřebíčku a rovněž ji hoďte do sklenice.

Jakmile bude vosk roztátý, vyndejte z bývalých svíček knoty a jeden z nich si nechte a postavte jej doprostřed sklenice. Pak už stačí, když roztátým voskem naplníte sklenici vyplněnou ovocem, skořicí a hřebíčkem. Než vosk zatuhne, přikapejte do něj ještě pár kapek esenciálního oleje, nejlépe takového, který disponuje vůní pomeranče nebo skořice. A máte hotovo. Nechte vosk zaschnout, nůžkami zastříhněte knot a máte krásnou vánoční svíčku, která do vašeho domova navodí pohodu, klid a vůni Vánoc.

Zdroje: www.mitsuuko.cz, www.donnad.it