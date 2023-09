Pro tyto muže je volnost na prvním místě, ne vy: 3 nejsvobodnější znamení

Kteří muži a jejich znamení zvěrokruhu se nemohou vzdát své svobody? Možná jste takového potkali, možná ho máte doma. Svoboda je pro ně jako vzduch, který dýchají. Potřebují ji k životu a když ji nemají, dělají všechno pro to, aby ji získali zpět.

Býk (21.4. - 21.5.)

Muži narození ve znamení Býka nesnesou myšlenku, že by museli měnit svůj životní styl. Potřebují svůj rytmus, nechtějí se přizpůsobovat ostatním ani žádným příkazům. Chtějí si žít podle svých představ a plánů, nikdo je nesmí okrádat o jejich svobodu a volný čas. Pokud byste chtěli Býka nějak omezovat, krutě narazíte, nikdy se vám nepodvolí. Očekává, že se mu budou všichni přizpůsobovat, a to nejen jeho přátelé, ale zejména jeho partnerky.

Býk rád tráví volný čas s kamarády. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Svobodomyslní a zvědaví Blíženci potřebují mít v životě velkou volnost. Tito muži neustále hledají nové zážitky a osoby, se kterými by se mohli seznámit, povídat si a rozšířit si své obzory. Navštěvují bary, hospody, večírky, spíš než s partnerkou raději tráví volný čas se svými kamarády. Milují zábavu, bezstarostnost, mívají také hodně zálib, které jim vyplňují v podstatě veškerý volný čas.

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži Raci lpí na svých zvycích, které za žádných okolností nechtějí měnit. Jakmile se v jejich životě ocitne někdo, kdo by je o ně chtěl připravit, se zlou se potáže. Tito muži mají rádi společnost a zábavu, na druhou stranu nepohrdnou samotou a klidem. Nesnáší otázky proč se někdy izolují od ostatních a nedělají to, co ostatní. Neradi se přizůsobují nikomu a ničemu a dělají si všechno po svém.

Raci si dělají vše po svém. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi mají jasno ve svých cílech a jdou si za nimi tvrdě a odhodlaně. Ke své práci, kterou často staví vysoko na žebříčku priorit, potřebují čas a svobodu. Nikdo je nesmí omezovat v tom, co si naplánují. Nesnáší nevyžádané rady a rady typu: “Měl bys…” Muži narození ve znamení Kozoroha se snadno nevzdávají, jakmile je někdo omezuje, umí být agresivní, chladní a vypočítaví. Svoboda je pro ně tou nejvyšší možnou hodnotou.

