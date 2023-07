Nejsvůdnější ženy podle znamení: Nemusí být krásné, muži stejně neodolají

Nepřijdete si nijak zvlášť krásná, přitom získáte srdce každého muže, na kterého pomyslíte? Pak nejspíš máte to štěstí, že patříte mezi ta znamení, jimž žádný muž neodolá. Která to jsou?

Aby na vás muži stáli fronty, nemusíte být nutně královnou krásy, stačí, když budete mít šarm, charisma a šmrnc, což je mnohdy více než prvoplánová krása. Která znamení zvěrokruhu mají to štěstí a získají srdce každého muže?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nepatří mezi prvoplánové krasavice z titulek časopisů, ale vyzařuje z nich takové charisma, že k sobě přitáhnou každého muže, kterého si usmyslí. Váhy umí krásně mluvit, jejich hlas je příjemný, a to, co říkají, má hlavu a patu. Tudíž jejich přítomnost muže baví, mají si s nimi co říct a není s nimi nuda - na rozdíl od klasických krásek s nosem nahoru.

Ženy v tomto znamení tak ukecají každého, koho si umanou. Nemusí splňovat ideály krásy, aby si raději muž zvolil je, než jinou ženu na první pohled hezčí. Vyrovnají to šarmem, inteligencí a schopností přesně vyjádřit to, co muž chce slyšet. V tom jsou naprosto dokonalé. O jejich obrovském charisma nemluvě.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky jsou neskutečně pozitivní, energické, vtipné, šarmantní. Přestože mají sklony k baculatosti, muži jim padají k nohám. Více než dokonalé míry jsou u Vodnářky důležité jiné vlastnosti. Například přátelská a velkorysá povaha. Po boku ženy v tomto znamení máte pocit, že se na ni můžete naprosto spolehnout a že jí můžete věřit.

Ženy ve znamení Vodnáře mají také velmi pohlednou tvář, velká pevná prsa a zadek, za který jde chytit. Muži tak po nich šílí. Není důležité mít míry modelky, ale umět svoje kila nosit - a to Vodnářky umí na jedničku. Jsou tak sexy a smyslné, což muže dostává do kolen. Jsou navíc velmi náruživé, což mužskému pohlaví taktéž vyhovuje.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou jasnou volbou pro muže, kteří touží po svůdné šelmě, která se ráda ukazuje, předvádí a svádí muže. Sice zpravidla nebývá úplně nejkrásnější, ale umí to dohnat svým sex-appealem a svůdností. Tyto ženy přesně ví, co na muže platí. Vy tak ani nebudete vědět jak a budete v jejich osidlech lásky.

Z těchto žen vyzařuje neskutečná vášeň a láska, kterou z nich muži cítí, a tak se jim představa této svůdnice po boku víc než líbí. Taková žena pak u většiny mužů vyhraje nad nudnou kráskou bez emocí, názoru a vášně. Ženy ve znamení Raka jsou intimní bohyně, které mužům splní vše, co si budou přát. Milují experimenty a originalitu.