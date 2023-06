Největší svůdnice horoskopu. Tyto ženy jsou magnetem pro všechny muže

Podlehli jste veškerým svodům své partnerky a ona si tak s vámi nyní může dělat, co chce? Neumíte jí říci ne a uděláte pro ni všechno, co je ve vašich silách, aby byla šťastná a spokojená? Pak jste možná natrefili na jedno z následujících znamení, kterým žádný muž neodolá.

Máte pocit, že s vámi umí partnerka skvěle manipulovat a docílí všeho, čeho si na vás zamane, aniž byste věděli, jak se to stalo? Pak jste nejspíš natrefili na jedno z těchto tří znamení, ve kterých se rodí největší svůdnice zvěrokruhu, které to s muži umí ve všech směrech.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou neuvěřitelně sexy. Mají ženské tvary, plné rty, velká prsa a umí se navíc obléknout tak, že odhalí všechny přednosti a zakryjí všechny nedostatky. Muži se tak za nimi ohlížejí i na ulici a ženám v tomto znamení pak nedá příliš práce je sbalit. V podstatě se jim sami nabízejí.

Když má žena ve znamení Býka svého partnera zaháčkovaného, začne si ho pomalu ale jistě manipulovat tam, kam potřebuje, aby jí ze vztahu s ním plynulo co nejvíce výhod. Muži, kterým se to děje, to většinou vůbec nevnímají a myslí si, jak jsou to stále oni, kdo nosí v jejich vztahu kalhoty. Ale opak je pravdou! Stanou se z nich pěkní podpantofláci!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou takové ty ženy, které najdou s každým mužem společnou řeč. Zajímají se o fotbal, adrenalin, ale umí se pobavit i o autech nebo počítačích. Prostě ideální partnerky pro většinu chlapů. Navíc jsou ještě přirozené pohledné a nemusí na sobě mít tunu líčidel, aby mohly do společnosti.

Přirozenou krásu většina mužů oceňuje a když žena netráví v koupelně půl dne, tak to ocení ještě více. Pro tuto ženu není nic snazšího, než sbalit chlapa přirozenou cestou. Většinou právě na popovídání si. Muž se po rozhovoru s Pannou cítí tak dobře, že ví, že ji nechce opustit a touží ji vidět znovu a znovu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha milují svádění, jsou v něm skvělé. Flirtují s muži o sto šest a vždy přesně ví, co mají říct, jak se zatvářit či zasmát, když chtějí, aby jim muži leželi u nohou. Tyto ženy jsou navíc velmi pohledné a dbají o sebe, tudíž ví, že na muže zapůsobí i díky svému vzhledu. Není nic snazšího, než když na něj zamrká svými dlouhými řasami a přehodí nožku přes nožku.

Tyto ženy milují luxus, styl a nevadí jim pro krásu podstoupit nějakou tu zkrášlovací proceduru. V posteli jsou vyslovené dračice a milování s nimi si užije každý muž. Je to také jejich velká přednost, na kterou sbalí každého chlapa. Nečekejte ale, že se tyto ženy postarají o rodinu či o domácnost, na to jsou příliš zahleděné do sebe.