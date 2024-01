Málokdo má postavu jako modelka. Pokud na vaší figuře je pár špíčků a (nechtěných) oblin, máme tipy, jak je správně zamaskovat.

Být tak štíhlá jako proutek! V mládí to jde snadno, ale s přibývajícími roky se tenhle ideál čím dál více vzdaluje. „Mám největší váhu ve svém životě,“ tvrdí čtyřicetiletá produkční Irena z Pelhřimova a dodává, že nejvíc ji štve „pneumatika na břiše“. Ale popravdě, po dvou dětech a obávané „čtyřicítce“ se není čemu divit. Tělesný metabolismus se zpomaluje a dřív nebo později začne postava kynout. Tenhle neblahý proces sice můžete zastavit cvičením, dietou, modlitbou nebo asketickým způsobem života. Nejlepším a nejrychlejším řešením, jak se s nadbytkem kilogramů vypořádat je podle stylistů chytře zvolený šatník. A co by měl obsahovat?

Stylistka Christie Ressel vám ukáže, jak pomocí oblečení budete vypadat hubenější. Více na YouTube.com

Zdroj: Youtube

Trefa do černého

Jedna stará pravda tvrdí, že tmavé barvy opticky zeštíhlují. A je to prvda. Pokud chcete působit trochu křehčeji, zahalte se černé klasiky. Těm, který tento odstín dvakrát nevoní, doporučujeme jiné tmavší barva, například tmavě modrá, tmavěšedá, tmavě zelená, tmavě hnědá… Kompaktní tmavá plocha vytváří pocit jasných kontur a siluety. Proto vždycky každá žena vypadá v tmavších barvách tak dobře.

close info Profimedia zoom_in Černá zeštíhluje, ale zároveň zdůrazňuje vrásky. Proto s ní musíte velmi opatrně.

Ach ty (svislé) pruhy

Většina lidí nosí pruhy v horizontální podobě. Bohužel všechna ta trendy námořnická trička mají jeden nepříjemný fakt – opticky přidávají kila! Pokud milujete pruhy, vyzkoušejte ty svislé. Nejenom, že vás opticky zeštíhlí, ale celkově budete působit vyšší.

Schované pozadí

Někdo je na svůj zadek pyšný, jiný raději schová. Pokud tuhle část těla z nějakého důvodu potřebujete utajit, pořiďte si delší top s výstřihem do véčka. Pozornost zvědavců do svého dekoltu ještě víc nalákáte, když si vezmete jako doplněk výrazné či větší visací nášnice. Pak už si všichni budou všímat jen vašich předností a pozadí si nikdo nevšimne.

close info Profimedia zoom_in Véčkový výstřih přiláká pozornost. Proto je vhodný pro všechny, které chtějí nedokonalé partie schovat.

Sázka na vosí pas

Štíhlí pas je sexy. Symbolizuje mládí, smyslnost, ale i určitou rafinovanost. Pokud patříte mezi šťastlivkyně, které ho mají, nezdráhejte se toho využít. Noste zavazovací tuniky, sukně vysokým pasem nebo jiné „zavazovací“ svršky, které upozorňují na střed postavy.

close info Profimedia zoom_in Pokud máte štíhlý pas, nebojte se ho zdůraznit. Vhodné jsou třeba projmuté či áčkové střihy oblečení.

Co je tabu:

Říká se, že nikdy nemáte říkat nikdy, ale bohužel některé střihy dokážou udělat na ženském těle více škody než užitku. Řeč je o capri sukních kalhotách, které končí v půlce lýtek. Vaše postava bude působit zbytečně neharmonicky, humpolácky a nežensky. Daleko lepší volbou jsou delší kalhoty a sukně áčkového střih, která vám končí u kolen. Hezky sedět vám bude i kalhotová sukně s vysokým pasem. Vyzkoušejte a uvidíte!

