Jaký ochranný předmět se nejvíce hodí k vašemu znamení: Měli byste si ho pořídit

Věděli jste, že by vám možná pomohl usnadnit život talisman? Ale ne jen tak ledajaký. Musel by to být ten správně zvolený. Každé znamení má totiž ten svůj, přímo na míru. Jaký je ten váš a co dokáže? Je pro vás zdrojem přesně té energie, kterou potřebujete.

Talisman podle znamení vás měl ochránit před všemi nebezpečnými vlivy. Aby ale fungoval ještě lépe, je třeba s ním navázat úzký kontakt. Doporučují se takové věci, jako držet jej po dobu prvního dne v ruce, abyste si vyměnili energii a teplo. A potom je nejlepší dát si ho pod polštář. Den po dni se tak postupně stane tím nejlepším pomocníkem a ochranou.

Beran

Beran je ohnivé znamení, které miluje vítězství, a i proto je jeho patronem Mars. Energetičtí Berani by si měli zvolit jako talisman prsteny, mince nebo řetízky, ale výborně poslouží i lesklé drobnosti z oceli, jako jsou zbraně nebo upomínkové nože.

Býk

Býk je znamení zemské, takže je charakteristické moudrostí a rozvážností a jeho planetou je Venuše. Výborným talismanem jsou stejně jako pro bohyni krásy předměty krásné, tedy náramky, figurky, nebo vykládané skříňky a šperkovnice. Jako vhodné jsou rovněž doporučeny postavy slona a býka.

Květen je měsícem znamení Býka. Zdroj: Profimedia

Blíženci

Blíženci jsou znamením vzdušným a jeho patronem je Merkur. Dokonalým talismanem jsou pro ně klíč ze zlata nebo stříbra, který má symbolický význam. Může jim pomoci navázat vztahy s lidmi a otevřít něco nového. Fungují také knihy nebo psací potřeby.

Rak

Rak je znamení vodní a jeho patronem je Luna. Dobrým talismanem jsou pro něj předměty ze stříbra, křišťálu a skla, nebo i přívěsky ve tvaru měsíce, raka, kraba nebo ryby. Fungují i korálky z tyrkysu nebo jantaru. Zkrátka vše, co umí navodit harmonii.

Lev

Lev je ohnivé znamení, jehož patronem je planeta nejzářivější, tedy Slunce. To jim dodává moudrost a jejich typické charisma. Nejlepším talismanem jsou řády a medaile, prsteny a prstýnky, staré mince, zkrátka obecně starožitnosti. A pak oni sami – tedy postavy lvů.

Panny

Zemské znamení Panna je pod vládou Merkuru. Pro Panny fungují podobné předměty jako pro Blížence, tedy diáře, pera či papírové bankovky. Ochranu jim ale zajistí také korálky, náramky a přívěsky z přírodního malachitu.

Jaký talisman se hodí pro znamení Vah? Zdroj: profimedia.cz

Váhy

Váhy jsou znamením vzdušným a jeho ochráncem je Venuše. Jako nejlepší talisman fungují figurky vah, nejlépe ze stříbra. Vhodné jsou ale i další umělecké předměty, tedy vyřezávané skříňky, figurky nebo obrazy.

Štír

Štír je znamení vodní a vládne jim Mars. Je zvláštní, že jejich nejlepším talismanem jsou figurky kovových žab, anebo řemeslné výrobky a ozdoby z obsidiánu.

Střelec

Ohnivé Střelce chrání Jupiter a nejlepšími talismany jsou pro ně výrobky z jaspisu nebo cínu. Výborně fungují i postavy koní.

Kozoroh

Kozoroh je zemské znamení, jehož patronem je Saturn. Nejlepší talisman by měl být vyroben z přírodního kamene, onyxu a rubínu. Ideálně ve tvaru želvy nebo kozy. Výborným přívěskem je třeba i žebřík jako symbol cesty vzhůru.

Vodnář. Buďte opatrní na své finance. Zdroj: Shutterstock.com

Vodnář

Vodnář je vzdušné znamení, na nějž dbá Uran. Výborným talismanem jsou figurky andělů z porcelánu a křišťálu, ale i amulety ze stříbra a platiny.

Ryby

Ryba je samozřejmě znamením vodním, pod patronací Neptuna. Nejlepším talismanem pro ryby je cokoli, co má co dělat s vodou. Ryby, mušle, lastury a korály, ale pak třeba i kadidlo a léčivé byliny, které pomohou s odolností těla vůči nemocem.

Zkuste, zdali váš talisman funguje! Až se s ním sžijete, třeba se vám bude lépe spát a negativní věci se vám budou vyhýbat.

Zdroje: www.wemystic.com, www.awesomemom.org