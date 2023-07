Vaše telefonní číslo váš život ovlivňuje mnohem víc, než si myslíte. Podívejte

V numerologii má každé číslo určitou energii, která může ovlivnit životní cestu jedince. Věděli jste, že i vaše telefonní číslo má vibrace, které na vás mohou působit? Spočítejte si to svoje a zjistíte, jak na tom jste.



Zapište si své telefonní číslo na papír a pak sečtěte všechny číslice. Pokud vám vyjde dvouciferné číslo, obě číslice opět sečtěte, aby vám vyšlo číslo jednociferné.

Číslo 1

V numerologii je jednička považována za šťastné číslo. Symbolizuje nové začátky a úspěch. Toto číslo přitahuje prosperitu a štěstí, je spojeno se Sluncem, které je králem všech nebeských těles. Představuje moc, slávu a autoritu.

Číslo 2

Dvojka je spojena s rovnováhou, harmonií, ale také s partnerstvím a spoluprací. Pokud vám toto číslo vyšlo při výpočtu, předá vám sílu pro budování pevných vztahů a udržování rovnováhy v pracovním i soukromém životě. Číslo dvě je označováno jako ženské, je to pečující a soucitné číslo. Přiláká pozitivní energii, přinese mír a štěstí, pojí se také s kreativitou a intuicí.

Dvojka je rovnováha a harmonie. Zdroj: Profimedia

Číslo 3

Číslo 3 je číslo pozitivní energie, spojené se sebevyjádřením a optimismem. Přitahuje do života pozitivní vibrace, ale také prosperitu i růst. Spojuje se s planetou Jupiter, která je také symbolem hojnosti a moudrosti. Přinese vám do života úspěch a bohatství.

Číslo 4

Čtyřku označuje numerologie obecně za nešťastné číslo spojené s překážkami a výzvami. Do života vám toto číslo přitáhne potíže a neúspěch. Ovlivňuje ji nevyzpytatelná planeta Uran, která představuje náhlé změny a otřesy.

Na čtyřku pozor! Zdroj: Profimedia

Číslo 5

V numerologii je číslo 5 považováno za dynamické číslo, symbolizuje svobodu, všestrannost, dobrodružství a změnu. Je spojeno s planetou Merkur, představující komunikaci a intelekt. Do života vám přitáhne pozitivní energii, která vám pomůže vyřešit potíže a přivede vás na skvělé myšlenky.

Číslo 6

Číslo šest, to je harmonické číslo lásky, rodiny a stability. Přinese vám silnou odpovědnost vůči blízkým, ale také lásku a cit. Propojeno je s Venuší, planetou lásky, krásy a kreativity. Vyzařuje energii štěstí, která vám pomůže vtáhnout ji do svého života a do života vaší rodiny.

Šestka vyzařuje energii štěstí. Zdroj: Profimedia

Číslo 7

Sedmička je v numerologii mystické číslo. Symbolizuje moudrost a intuici. Toto číslo vás bude nutit neustále hledat pravdu a pídit se za poznáním. Propojena je s planetou Neptun, která představuje duchovní probuzení, ale také sny a kreativitu. Se sedmičkou budete přitahováni mystikou, spiritualitou a meditací.

Číslo 8

Číslo osm je dle numerologů mocným a příznivým číslem, vyzařuje vibrace úspěchu a prosperity. Osmička vám do života přinese štěstí, sebevědomí a požene vás směrem k prosperitě. Ovšem pozor, energie tohoto čísla je tak ohromující a silná, že také může přitahovat negativní vibrace.

Číslo 9

Numerologové označují devítku jako silné číslo spojené se spiritualitou, pokrokem a úspěchem. Devítku ocení zejména majitelé firem i živnostníci, do podnikání přináší příležitost a hojnost. Spojuje se i s humanitou a filantropií, může také znamenat touhu sloužit jiným a být prospěšný společnosti.



Zdroje: www.jcchaudhry.com, astrotalk.com