I když je čeština vaším rodným jazykem, stále můžete nalézt slova, o kterých nebudete vědět, co znamenají. Podívejte se na tato zapomenutá slova, která již moc lidí nepoužívá.

Čeština je krásný jazyk. Má spoustu výrazů pro všechno, a je to jazyk, který umí být snad nejpoetičtější ze všech. I když je čeština krásná a je to vaše rodná řeč, občas se stane, že narazíte na zastaralé slovo či pořekadlo, které jste nikdy neslyšeli, nebo zkrátka nevíte, co to znamená.

A čeština má podobných slov více, než si možná myslíte. I když už se nepoužívají, je dobré je znát. Podívejte se, jestli znáte česká zapomenutá slova.

Youtube video o obohacování slovní zásoby najdete na kanále Kamil Kopecký:

Zdroj: Youtube

Zapomenutá slova

Tak schválně. “Spadla moucha do capoucha”. Co tím chtěl básník říci? Spadla moucha do capoucha pochází ze staré říkanky pro malé děti. Ale kam to tedy spadla moucha? Slovo capouch původně označovalo spodek komína v kuchyni. Potom se ale tímto slovem začaly označovat různé části kouřovodu. Když to hodně zlehčíme, capouch je zkrátka otvor, kterým jde kouř do kamen.

close info Kateřina Marková R. Pereira zoom_in Apatyka znamená lékárna.

A co například přísloví “ komu není shůry dáno, ani v apatyce nekoupí”. Co znamená apatyka? Apatyka bylo zařízení, ve kterém se prodávaly a případně vyráběly léky a medicíny. Což znamená, že apatyka je zastaralé slovo pro dnešní lékárnu.

A nyní se podíváme na sloveso. Víte, co znamená “drát peří”? Možná byste se divili, ale dnešní mládež vůbec neví, co toto sloveso znamená. Draní peří byla činnost, kdy se za zimních večerů scházely ženy a strhávaly z peří tvrdé části, které se nemohly použít jako vycpávka peřiny.

Vari od našeho prahu!

“Vari od našeho prahu, vari pryč ty lstivý vrahu, a kdo tobě prve stlával, ať ti zase ustele!” Takto křičí matka v Erbenově Kytici na vodníka. Mnoho lidí si asi řekne, proč ta dáma křičí o Karlových Varech, a jak mohl Erben napsat po R měkké I?

Vari se říkalo dříve, když se vyháněli nezvaní hosté z domu. Bylo to tudíž velice drsné a rázné varování, aby člověk okamžitě opustil daný pozemek. Doslova by to bylo přeloženo, jako dnešní "zmiz". Tak co, budete tato zapomenutá slova používat?

Zdroje: www.umimecesky.cz, www.pravopisne.cz