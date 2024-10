New Africa / Shutterstock

Dokážete se dostatečně soustředit? Podívejte se, jestli zvládnete tento test pozornosti. Možná to zní zvláštně, ale zvládne jej opravdu jen málokdo. Hlavní je nebýt zbrklý a svou odpověď si rozmyslet.

Testy pozornosti se jako první zdají býti velice infantilní a lehké. Najednou ale zjistíte, že jste na všechno odpověděli špatně. Žijeme ve velice hektické době, a jen málo lidí si může dovolit umět se pozastavit a jen být v přítomném okamžiku a soustředit se pouze na jednu věc.

Na světě je tolik problémů, že nemáte čas řešit jen jeden, zkrátka si jich musíte nabrat více. Hlavně, abyste vyřešili co největší počet problémů za co nejkratší dobu, to je momentální koloběh života běžných lidí.

Zkuste se nyní tedy na chviličku zastavit a soustředit se jen na následující obrázky. Snažte se být pozorní a své odpovědi neuspěchat.

Test na prověření pozornosti

Normální testy pozornosti, které se dělají buď v psychologických centrech nebo online, vám dají na řešení problému, například na obrázku, určitý čas. Testy pozornosti jsou zaměřeny na přesnost a chybovost práce pod určitým časovým tlakem. Také zkoumají, jak dokážete koncentrovat svou pozornost v rámci určité stereotypní činnosti. Vezměte si například tento test. Vaším úkolem je najít dva obrázky, které jsou stejné.

close info Profimedia zoom_in Najdete dva stejné obrázky?

Nebylo to zas tak lehké, jak se zdálo, že? Na začátku jsou totiž všechny obrázky zdánlivě identické. Jakmile se však koncentrujete, začnete si v různých dvojicích obrázků všímat různých nesrovnalostí.

Například jedné slečně chybí kapesník, jednomu hradu chybí okno, a tak dále. A pokud jste našli správnou dvojici, což jsou plyšoví medvídci, možná jste si vaši odpověď museli dvakrát zkontrolovat a obrázky analyzovat dopodrobna. V dalším testu budete muset udělat pravý opak. Najděte jeden obrázek, který je naprosto odlišný od ostatních.

close info Profimedia zoom_in Najdete obrázek bez dvojice?

Není to tak jednoduché a banální, jak se možná zdálo, viďte? Možná vás lehce zmátl první test, a jako první jste hledali, co je špatně v jednotlivých dvojicích. Pokud jste ale přišli na to, že oba pánové v šedých sakách mají brýle, hezky oblečené balónky mají oba dva stejně zkřížené ruce, a že jediný, kdo nemá dvojici, je pán s pofiderní českou vlajkou, zvládli jste i druhý test pozornosti.

Do třetice všeho dobrého

Poslední obrázek může být solidním oříškem. Máte za úkol najít lachtana, který odpovídá odrazu ve vodě. Buďte opatrní a svou odpověď neuspěchejte.

close info Profimedia zoom_in Který lachtan se skrývá v odrazu?

Tak, a to je všechno. Pokud jste správně uhodli, že správný lachtan je lachtan číslo šest, neboli ten na konci řady., můžete se poplácat po rameni. Snad vás test bavil, a na chvíli jste se tak mohli koncentrovat na nepatrné a zábavné řešení problémů.

